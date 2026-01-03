КХЛ. «Адмирал» против «Амура», «Металлург» в гостях у «Шанхая», «Сочи» примет «Нефтехимик», «Северсталь» сыграет с «Ладой»
После праздничной паузы возобновляется Фонбет Чемпионат КХЛ.
В FONBET КХЛ «Адмирал» будет противостоять «Амуру», «Металлург» проведет гостевой матч с «Шанхаем», «Сочи» примет «Нефтехимик», «Северсталь» сыграет с «Ладой»
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
