«Ванкувер» продлил Линуса Карлссона на 2 года с кэпхитом 2,25 млн долларов. У 26-летнего форварда 9+7 в 36 играх в этом сезоне

«Ванкувер » объявил о подписании нового контракта с форвардом Линусом Карлссоном . Срок соглашения – 2 года, средняя годовая зарплата – 2,25 миллиона долларов.

Текущий сезон стал для 26-летнего шведа первым полноценным в НХЛ . В 36 играх на его счету 16 (9+7) очков при полезности «минус 6», 24 минутах штрафа и среднем времени на льду 10:31.

По действующему до конца этого сезона контракту зарплата игрока составляет 775 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Карлссон стал обладателем Кубка Колдера в составе «Эбботсфорда ». Он был лучшим бомбардиром и снайпером младших «Кэнакс» в плей-офф АХЛ , набрав 26 (14+12) очков в 24 играх.