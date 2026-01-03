«Ванкувер» продлил Линуса Карлссона на 2 года с кэпхитом 2,25 млн долларов. У 26-летнего форварда 9+7 в 36 играх в этом сезоне
«Ванкувер» объявил о подписании нового контракта с форвардом Линусом Карлссоном. Срок соглашения – 2 года, средняя годовая зарплата – 2,25 миллиона долларов.
Текущий сезон стал для 26-летнего шведа первым полноценным в НХЛ. В 36 играх на его счету 16 (9+7) очков при полезности «минус 6», 24 минутах штрафа и среднем времени на льду 10:31.
По действующему до конца этого сезона контракту зарплата игрока составляет 775 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Карлссон стал обладателем Кубка Колдера в составе «Эбботсфорда». Он был лучшим бомбардиром и снайпером младших «Кэнакс» в плей-офф АХЛ, набрав 26 (14+12) очков в 24 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсети «Ванкувера»
