Сборная США вновь не смогла выиграть домашний МЧМ – в 7-й раз в истории турнира. У американцев 7 титулов – все выиграны за рубежом

Сборная США вновь не смогла выиграть домашний МЧМ – в 7-й раз в истории.

Сборная США вылетела в 1/4 финала МЧМ-2026, уступив Финляндии (3:4 ОТ). Турнир в этом году проходит в Миннеаполисе и Сент-Поле (США).

Таким образом, американцы вновь не смогли выиграть домашний турнир – в 7-й раз в истории турнира. Ранее США принимали официальные МЧМ в 1982 (несколько игр состоялись в Канаде), 1989, 1996, 2005, 2011 и 2018 году.

В истории турнира у команды 7 чемпионских титулов. Из них 4 выиграны в Канаде (2010, 2017, 2021, 2025), 1 – в Финляндии (2004), 1 – в России (2013) и 1 – в Швеции (2024).