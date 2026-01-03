Сборная США впервые с 2022 года вылетела в 1/4 финала МЧМ, уступив Финляндии в овертайме. Американцы брали золото на двух предыдущих турнирах

Сборная США впервые с 2022 года вылетела в 1/4 финала МЧМ.

Сборная США вылетела в 1/4 финала МЧМ-2026, уступив Финляндии (3:4 ОТ).

Для американцев вылет на этой стадии молодежного чемпионата мира стал первым с 2022 года, когда команда уступила Чехии (2:4).

На турнире 2023 года сборная США стала третьей, а в 2024 и 2025 году выиграла золотые медали.

В этом году чемпионат проходит в Миннеаполисе и Сент-Поле (США).