Сборная США впервые с 2022 года вылетела в 1/4 финала МЧМ, уступив Финляндии в овертайме. Американцы брали золото на двух предыдущих турнирах
Сборная США вылетела в 1/4 финала МЧМ-2026, уступив Финляндии (3:4 ОТ).
Для американцев вылет на этой стадии молодежного чемпионата мира стал первым с 2022 года, когда команда уступила Чехии (2:4).
На турнире 2023 года сборная США стала третьей, а в 2024 и 2025 году выиграла золотые медали.
В этом году чемпионат проходит в Миннеаполисе и Сент-Поле (США).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
