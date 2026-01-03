  • Спортс
  • Поражение «Аль-Насра» Роналду, слова главы МОК про россиян, дубль Панарина в «Зимней классике», Кузнецов может перейти в «Салават» и другие новости
1

1. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Флориду» (5:1) в матче «Зимней классики», Панарин набрал 2+1, а Зибанежад – 3+2 (рекорды мероприятия по голам и очкам). «Сент-Луис» с 1+1 от Торопченко обыграл «Вегас» (4:3) с 16-м голом Дорофеева в сезоне. Все результаты дня – здесь

2. НБА. «Оклахома» с 30 очками Гилджес-Александера разгромила «Голден Стэйт» без Карри с разницей «+37», 10+8 от Дёмина не спасли «Бруклин» в матче с «Вашингтоном» и другие результаты

3. В стартовом матче 18-го тура Серии А «Милан» в гостях справился с «Кальяри» (1:0). Вернувшийся в строй Леау забил на 50-й минуте с паса Рабьо.

4. МЧМ. В 1/4 финала сборная США уступила Финляндии (3:4 ОТ) – первый вылет на этой стадии с 2022 года (домашние турниры американцам так и не даются – не удалось выиграть уже 7-й). Канада разгромила Словакию (7:1) и прошла в полуфинал впервые с 2023 года. Все результаты – здесь, пары полуфиналов - здесь.

5. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила, что российские спортсмены будут выступать в Милане-2026 в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО.

6. В 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии во вторник «Аль-Ахли» Мареза дома обыграл «Аль-Наср» Роналду (3:2) – у команды Криштиану первое поражение в лиге в сезоне, а сам португалец не забил впервые с сентября. «Аль-Иттифак» благодаря дублю Джорджиньо Вейналдума справился с «Аль-Охдудом» (2:0).

7. Мареска ушел из «Челси», не попрощавшись с игроками, хотя клуб не планировал увольнять его до матча с «Борнмутом». Тренер был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «синих», хотя в клубе настаивают, что поддерживали его в трудные периоды. Итальянца злили рекомендации врачей по футболистам, он их игнорировал, также Энцо говорили использовать игроков так, чтобы сохранить их трансферную стоимость. Теперь в «Челси» ждут тренера «Страсбура» Росеньора.

8. Новости хоккея. Кузнецов может перейти в «Салават», в «Металлурге» обсуждается расторжение контракта с форвардом. Братья Ткачаки, Мэттьюс, Куинн и Джек Хьюзы, Айкел, Веренски, Генцел, Хеллибак вошли в составе США на ОИ-2026; Нюландер, Хедман, Ландескуг, Эрик Карлссон, Зибанежад, Далин, Маркстрем – в составе Швеции; Рантанен, Ахо, Хейсканен, Хинтц, Лунделль, Гранлунд, Сарос – в составе Финляндии.

9. Трансферы. «Милан» арендовал нападающего Фюллькруга у «Вест Хэма» с опцией выкупа. «Кристал Пэлас» купил вингера Джонсона у «Тоттенхэма» за рекордные для себя 35 млн фунтов. ЦСКА арендует Айдына из «Фенербахче» за 650 тысяч евро с обязательным выкупом вингера за 6 млн после шести матчей, теперь армейцы не подпишут Сауся из «Балтики».

10. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам – фристайлистам Владимиру Иванову, Тимофею Бралгину, Александре Глазковой, Александру Терешкину, а также сноубордистам Полине Каримовой, Ярославу Ленчевскому и Варваре Романовой.

11. Сафонову понадобится пять-шесть недель вместо трех-четырех на восстановление после перелома. Российский вратарь «ПСЖ» возобновил тренировки, но не может задействовать левую руку.

Цитаты дня:

Крикунов о бане России: «Путин и Трамп нашли точки соприкосновения, в 2027-м нас вернут. Американцы помогут. Макрон уже на ладан дышит, рейтинги европейских руководителей – от 10 до 20%»

Глушаков об отказе от алкоголя: «А зачем? Я мог себе позволить пиво. Выпьешь перед игрой бокал вина – хуже точно не будет. Можно не пить, не гулять, не курить – и умереть в 35-40 лет»

Нигматуллин о бывшей жене: «Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 млн, на которые работал всю жизнь. Общественность говорила: «Да ладно тебе, еще заработаешь»

Алина Горбачева: «В Германии разрешены наркотики, и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно»

Дональд Трамп: «Заниматься часами на беговой дорожке – это скучно. Мой фитнес – это быстрый раунд в гольф»

Джо Роган сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам на другом уровне. Он еще на одну ступень выше»

Яна Рудковская: «Физуха у Трусовой лучше, чем у Роналду. Еще кормит грудью, между прочим»

Джонни Херберт: «Норрис заставил Ферстаппена серьезно понервничать. Это очень мощно»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Главные новости
36 153 зрителя посетили матч «Флориды» и «Рейнджерс» на открытом воздухе. Игра в Майами прошла при +17 градусах тепла – рекорд «Зимней классики» НХЛ
20 минут назад
Шестеркин отразил 36 из 37 бросков «Флориды» в матче «Зимней классики». Он 9-й вратарь в истории НХЛ с 2+ победами в играх на открытом воздухе
56 минут назад
Зибанежад набрал 3+2 в матче «Зимней классики» с «Флоридой». Швед сделал 1-й хет-трик в истории мероприятия и обновил рекорд по очкам для игр НХЛ на открытом воздухе
сегодня, 04:35
Панарин набрал 2+1 в матче «Зимней классики» против «Флориды» и стал 2-й звездой. У него 44 очка в 42 играх в сезоне
сегодня, 04:20Видео
МЧМ-2026. 1/4 финала. США уступили Финляндии, Канада разгромила Словакию, Чехия забила 6 голов Швейцарии, Швеция победила Латвию
сегодня, 04:11Live
НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Флориду» на открытом воздухе в Майами, «Миннесота» играет с «Анахаймом», «Вегас» уступил «Сент-Луису»
сегодня, 04:10Live
КХЛ. «Адмирал» против «Амура», «Металлург» в гостях у «Шанхая», «Сочи» примет «Нефтехимик», «Северсталь» сыграет с «Ладой»
сегодня, 03:55
Сборная США вновь не смогла выиграть домашний МЧМ – в 7-й раз в истории турнира. У американцев 7 титулов – все выиграны за рубежом
сегодня, 03:22
Сборная США впервые с 2022 года вылетела в 1/4 финала МЧМ, уступив Финляндии в овертайме. Американцы брали золото на двух предыдущих турнирах
сегодня, 03:10
Дорофеев забил 16-й гол в сезоне – «Сент-Луису». У него 29 очков в 39 матчах
сегодня, 01:19Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Гавриков сделал 5 блоков в матче «Зимней классики» против «Флориды». У него 2 хита, 2 минуты штрафа и «+2» за 20:55
32 минуты назад
Бобровский пропустил 4 шайбы после 19 бросков «Рейнджерс» в матче «Зимней классики»
44 минуты назад
В 1/2 финала МЧМ-2026 Канада сыграет с Чехией, Швеция – с Финляндией
сегодня, 04:55
Сборная Канады разгромила Словакию (7:1) в 1/4 финала МЧМ. На двух предыдущих турнирах канадцы вылетали на этой стадии
сегодня, 04:45
«Ванкувер» продлил Линуса Карлссона на 2 года с кэпхитом 2,25 млн долларов. У 26-летнего форварда 9+7 в 36 играх в этом сезоне
сегодня, 03:34
Сколько шайб забросил Овечкин до попадания на обложку NHL 2K10? Экскурсия по карьере легенды
вчера, 22:00Тесты и игры
Бучневич набрал 22-е очко в сезоне. У форварад «Сент-Луиса» 7+15 в 42 играх
вчера, 21:51
Вячеслав Быков: «Кучеров – лицо российского хоккея! Никита достойно представляет российский спорт в НХЛ. Всегда приятно узнавать о его достижениях»
вчера, 21:26
Сорокин вернулся к тренировкам с «Айлендерс» после травмы
вчера, 21:17
Трой Джозефс: «Канцеров проводит невероятный, великолепный сезон, он меня удивил. Это очень хороший молодой игрок»
вчера, 20:51