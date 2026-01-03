Поражение «Аль-Насра» Роналду, слова главы МОК про россиян, дубль Панарина в «Зимней классике», Кузнецов может перейти в «Салават» и другие новости

1. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Флориду» (5:1) в матче «Зимней классики», Панарин набрал 2+1 , а Зибанежад – 3+2 (рекорды мероприятия по голам и очкам). «Сент-Луис» с 1+1 от Торопченко обыграл «Вегас» (4:3) с 16-м голом Дорофеева в сезоне. Все результаты дня – здесь .

2. НБА. «Оклахома» с 30 очками Гилджес-Александера разгромила «Голден Стэйт» без Карри с разницей «+37», 10+8 от Дёмина не спасли «Бруклин» в матче с «Вашингтоном» и другие результаты .

3. В стартовом матче 18-го тура Серии А «Милан» в гостях справился с «Кальяри» (1:0). Вернувшийся в строй Леау забил на 50-й минуте с паса Рабьо.

4. МЧМ. В 1/4 финала сборная США уступила Финляндии (3:4 ОТ) – первый вылет на этой стадии с 2022 года (домашние турниры американцам так и не даются – не удалось выиграть уже 7-й ). Канада разгромила Словакию (7:1) и прошла в полуфинал впервые с 2023 года. Все результаты – здесь , пары полуфиналов - здесь.

5. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заявила , что российские спортсмены будут выступать в Милане-2026 в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО.

6. В 13-м туре чемпионата Саудовской Аравии во вторник «Аль-Ахли» Мареза дома обыграл «Аль-Наср» Роналду (3:2) – у команды Криштиану первое поражение в лиге в сезоне, а сам португалец не забил впервые с сентября. «Аль-Иттифак» благодаря дублю Джорджиньо Вейналдума справился с «Аль-Охдудом» (2:0).

7. Мареска ушел из «Челси», не попрощавшись с игроками , хотя клуб не планировал увольнять его до матча с «Борнмутом». Тренер был недоволен недостатком публичной поддержки от боссов «синих», хотя в клубе настаивают, что поддерживали его в трудные периоды. Итальянца злили рекомендации врачей по футболистам, он их игнорировал, также Энцо говорили использовать игроков так, чтобы сохранить их трансферную стоимость. Теперь в «Челси» ждут тренера «Страсбура» Росеньора.

8. Новости хоккея. Кузнецов может перейти в «Салават», в «Металлурге» обсуждается расторжение контракта с форвардом. Братья Ткачаки, Мэттьюс, Куинн и Джек Хьюзы, Айкел, Веренски, Генцел, Хеллибак вошли в составе США на ОИ-2026; Нюландер, Хедман, Ландескуг, Эрик Карлссон, Зибанежад, Далин, Маркстрем – в составе Швеции ; Рантанен, Ахо, Хейсканен, Хинтц, Лунделль, Гранлунд, Сарос – в составе Финляндии .

9. Трансферы. «Милан» арендовал нападающего Фюллькруга у «Вест Хэма» с опцией выкупа. «Кристал Пэлас» купил вингера Джонсона у «Тоттенхэма» за рекордные для себя 35 млн фунтов . ЦСКА арендует Айдына из «Фенербахче» за 650 тысяч евро с обязательным выкупом вингера за 6 млн после шести матчей, теперь армейцы не подпишут Сауся из «Балтики».

10. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам – фристайлистам Владимиру Иванову, Тимофею Бралгину, Александре Глазковой, Александру Терешкину, а также сноубордистам Полине Каримовой, Ярославу Ленчевскому и Варваре Романовой.

11. Сафонову понадобится пять-шесть недель вместо трех-четырех на восстановление после перелома. Российский вратарь «ПСЖ» возобновил тренировки, но не может задействовать левую руку.

Цитаты дня:

Крикунов о бане России: «Путин и Трамп нашли точки соприкосновения, в 2027-м нас вернут . Американцы помогут. Макрон уже на ладан дышит, рейтинги европейских руководителей – от 10 до 20%»

Глушаков об отказе от алкоголя: «А зачем? Я мог себе позволить пиво. Выпьешь перед игрой бокал вина – хуже точно не будет. Можно не пить, не гулять, не курить – и умереть в 35-40 лет»

Нигматуллин о бывшей жене: «Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 млн , на которые работал всю жизнь. Общественность говорила: «Да ладно тебе, еще заработаешь»

Алина Горбачева: «В Германии разрешены наркотики , и здесь так много неадекватных людей. Очень стремно»

Дональд Трамп: «Заниматься часами на беговой дорожке – это скучно. Мой фитнес – это быстрый раунд в гольф »

Джо Роган сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам на другом уровне . Он еще на одну ступень выше»

Яна Рудковская: «Физуха у Трусовой лучше, чем у Роналду . Еще кормит грудью, между прочим»

Джонни Херберт: «Норрис заставил Ферстаппена серьезно понервничать. Это очень мощно »