Экс-вратарь ЦСКА и сборной СССР, президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что не умеет готовить.

– На праздник накрывают большой красивый стол. Вы любите готовить?

– Нет, я сам не готовлю. Это женское дело. Я всю жизнь был, можно сказать, на государственных харчах. Могу сделать яичницу или пельмени, шашлык пожарить. Но вообще готовить не умею. И желания нет.

Моя задача – привезти продукты. А супруга хорошо готовит, дети помогают. Оливье, винегрет, селедка под шубой, салат мимоза у нас всегда на столе. Не покупаем, они сами делают. А я ем. И это самая вкусная еда! Потому что приготовлено с любовью, руками моей семьи, – сказал Третьяк.

