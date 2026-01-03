  • Спортс
  Гендиректор «Салавата» о Хо-Сэнге: «Мы поставили условие, что он начнет на двустороннем контракте несколько игр в «Торосе». Джош – мастер, будем смотреть, в каком он состоянии»
Гендиректор «Салавата» о Хо-Сэнге: «Мы поставили условие, что он начнет на двустороннем контракте несколько игр в «Торосе». Джош – мастер, будем смотреть, в каком он состоянии»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, на каких условиях заключен контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом.

– На каких условиях с ним заключен контракт?

– Мы поставили условие, что он начнет на двустороннем контракте несколько игр в «Торосе». Хо-Сэнг будет в России в конце января. Сейчас у него есть время провести дома предсезонку.

Затем Виктор Николаевич Козлов будет смотреть, в каком состоянии находится Хо-Сэнг, последит за играми с его участием.

Джош – мастер, повторюсь, будем смотреть, в каком состоянии он сейчас. Нам нужны игроки, которые могут держать шайбу и грамотно играть с ней, – сказал Баширов.

