  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Быков: «Кучеров – лицо российского хоккея! Никита достойно представляет российский спорт в НХЛ. Всегда приятно узнавать о его достижениях»
2

Вячеслав Быков: «Кучеров – лицо российского хоккея! Никита достойно представляет российский спорт в НХЛ. Всегда приятно узнавать о его достижениях»

Вячеслав Быков поделился мнением о Никите Кучерове.

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о форварде «Тампы» Никите Кучерове.

«Кучеров – это самое настоящее лицо российского хоккея! Никита достойно представляет российский спорт в НХЛ.

Всегда очень приятно узнавать о его новых достижениях», – сказал Быков.

В этом сезоне Кучеров провел 36 матчей и набрал 54 (19+35) очка.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
logoНикита Кучеров
logoНХЛ
logoВячеслав Быков
logoТампа-Бэй
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Русский Новый год в НХЛ: сразу 8 наших выбили 2 очка и больше
сегодня, 10:00
Панарин в 7-й раз набрал 90+ очков за календарный год в НХЛ. У Кучерова столько же, больше только у Кросби, Овечкина и Макдэвида среди действующих игроков
сегодня, 09:22
Кучеров продлил до 5 серию игр с 2+ очками – 1+2 против «Лос-Анджелеса». Он идет на 6-м месте в гонке бомбардиров НХЛ с 54 баллами в 36 матчах в сезоне
сегодня, 03:46Видео
Главные новости
НХЛ. «Вегас» против «Сент-Луиса», «Флорида» и «Рейнджерс» сыграют на открытом воздухе в Майами, «Миннесота» встретится с «Анахаймом»
13 минут назадLive
МЧМ-2026. 1/4 финала. Чехия играет со Швейцарией, США сыграют с Финляндией, Канада – со Словакией, Швеция победила Латвию
31 минуту назадLive
Гендиректор «Салавата» о Хо-Сэнге: «Мы поставили условие, что он начнет на двустороннем контракте несколько игр в «Торосе». Джош – мастер, будем смотреть, в каком он состоянии»
39 минут назад
Торопченко забил 2-й гол в сезоне – в матче с «Вегасом». У форварда «Сент-Луиса» 4 очка в 26 играх
43 минуты назад
Сорокин вернулся к тренировкам с «Айлендерс» после травмы
сегодня, 21:17
Третьяк про «Голубой огонек»: «Я там познакомился с Юрием Никулиным. Очень компанейский! Мы раньше не встречались, но он так байки травил, словно мы давнишние друзья»
сегодня, 20:57
Гендиректор «Салавата»: «Возращение Хо-Сэнга – моя инициатива. Человек тогда весь год практически не играл. Жаль, что мы достаточно не увидели этого мастера в деле»
сегодня, 20:34
МЧМ-2026. Утешительный раунд. Германия победила Данию и сохранила место в элитном дивизионе
сегодня, 20:23
Гендиректор «Салавата» о Кузнецове: «Нам нужно усиливать центральную линию. Если Евгений окажется на рынке, готовы рассмотреть его кандидатуру»
сегодня, 19:50
Малкин вернулся к тренировкам с «Питтсбургом». Он занимался в бесконтактном свитере
сегодня, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
Сколько шайб забросил Овечкин до попадания на обложку NHL 2K10? Экскурсия по карьере легенды
21 минуту назадТесты и игры
Третьяк о праздниках: «Я не готовлю, это женское дело. Моя задача – привезти продукты. Я всю жизнь был на государственных харчах, можно сказать»
23 минуты назад
Бучневич набрал 22-е очко в сезоне. У форварад «Сент-Луиса» 7+15 в 42 играх
30 минут назад
Трой Джозефс: «Канцеров проводит невероятный, великолепный сезон, он меня удивил. Это очень хороший молодой игрок»
сегодня, 20:51
Форвард «Айлендерс» Хорват пропустит минимум неделю из-за травмы нижней части тела
сегодня, 20:16
Каменский о 77-летии Лутченко: «Величайший защитник. Человек, любящий хоккей и воспитавший много игроков. Столько побед и медалей, что на многих хватит»
сегодня, 19:57
«Динамо» Минск вывело Дитца из списка травмированных
сегодня, 19:43
«Тампа» продлила контракт с Д’Астусом на год. Кэпхит – 875 тысяч долларов
сегодня, 19:14
Бобровский о «Зимней классике»: «Каждая игра важна. Все борются за место в плей-офф, нам определенно нужны очки»
сегодня, 18:53
Дмитрий Хомуха: «Рекорд Овечкина – главное событие российского спорта в 2025-м. Чемпионство «Краснодара» тоже стало важным событием, но их победа менее важна, чем его рекорд»
сегодня, 18:20