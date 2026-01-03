Вячеслав Быков: «Кучеров – лицо российского хоккея! Никита достойно представляет российский спорт в НХЛ. Всегда приятно узнавать о его достижениях»

Вячеслав Быков поделился мнением о Никите Кучерове.

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о форварде «Тампы» Никите Кучерове.

«Кучеров – это самое настоящее лицо российского хоккея! Никита достойно представляет российский спорт в НХЛ.

Всегда очень приятно узнавать о его новых достижениях», – сказал Быков.

В этом сезоне Кучеров провел 36 матчей и набрал 54 (19+35) очка.