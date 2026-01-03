Сорокин вернулся к тренировкам с «Айлендерс» после травмы

Илья Сорокин катался с «Айлендерс» впервые с 19 декабря.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин катался с командой впервые с 19 декабря.

Голкипер, который ранее был помещен в список травмированных, присоединился к команде на тренировке.

Он пропустил 5 игр из-за травмы. Тренер команды Патрик Руа сообщил, что Сорокин будет запасным вратарем в матче против «Торонто» 4 января. Планируется, что он выйдет в стартовом составе в игре против «Нью-Джерси» 7 января.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 30-летний голкипер провел 24 матча, одержав 12 побед и отражая в среднем 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,55.