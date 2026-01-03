0

Сорокин вернулся к тренировкам с «Айлендерс» после травмы

Илья Сорокин катался с «Айлендерс» впервые с 19 декабря.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин катался с командой впервые с 19 декабря.

Голкипер, который ранее был помещен в список травмированных, присоединился к команде на тренировке.

Он пропустил 5 игр из-за травмы. Тренер команды Патрик Руа сообщил, что Сорокин будет запасным вратарем в матче против «Торонто» 4 января. Планируется, что он выйдет в стартовом составе в игре против «Нью-Джерси» 7 января.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 30-летний голкипер провел 24 матча, одержав 12 побед и отражая в среднем 90,9% бросков при коэффициенте надежности 2,55.  

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Айлендерс»
logoИлья Сорокин
logoНХЛ
травмы
logoАйлендерс
logoПатрик Руа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Василевский одержал больше всех побед в регулярках НХЛ в 2025 году – 37 в 60 матчах. Эттинджер – 2-й, Бобровский – 4-й, Шестеркин – 7-й, Сорокин – 9-й
вчера, 11:16
«Айлендерс» поместили Сорокина в список травмированных. Вратарь пропустил 2 матча подряд
27 декабря 2025, 15:47
Владислав Третьяк: «Наши вратари – лучшие в мире. Еще в 2006-м мы взяли курс на усиление их подготовки. ФХР выпускает пособия, каждый год проводится «Школа Третьяка»
26 декабря 2025, 04:58
Главные новости
НХЛ. «Вегас» против «Сент-Луиса», «Флорида» и «Рейнджерс» сыграют на открытом воздухе в Майами, «Миннесота» встретится с «Анахаймом»
12 минут назадLive
МЧМ-2026. 1/4 финала. Чехия играет со Швейцарией, США сыграют с Финляндией, Канада – со Словакией, Швеция победила Латвию
30 минут назадLive
Гендиректор «Салавата» о Хо-Сэнге: «Мы поставили условие, что он начнет на двустороннем контракте несколько игр в «Торосе». Джош – мастер, будем смотреть, в каком он состоянии»
38 минут назад
Торопченко забил 2-й гол в сезоне – в матче с «Вегасом». У форварда «Сент-Луиса» 4 очка в 26 играх
42 минуты назад
Третьяк про «Голубой огонек»: «Я там познакомился с Юрием Никулиным. Очень компанейский! Мы раньше не встречались, но он так байки травил, словно мы давнишние друзья»
сегодня, 20:57
Гендиректор «Салавата»: «Возращение Хо-Сэнга – моя инициатива. Человек тогда весь год практически не играл. Жаль, что мы достаточно не увидели этого мастера в деле»
сегодня, 20:34
МЧМ-2026. Утешительный раунд. Германия победила Данию и сохранила место в элитном дивизионе
сегодня, 20:23
Гендиректор «Салавата» о Кузнецове: «Нам нужно усиливать центральную линию. Если Евгений окажется на рынке, готовы рассмотреть его кандидатуру»
сегодня, 19:50
Малкин вернулся к тренировкам с «Питтсбургом». Он занимался в бесконтактном свитере
сегодня, 19:29
Третьяк о том, какие дни хотел бы пережить снова: «Вернулся бы в 1972 год, в исторические матчи СССР – Канада. Для спорта это как полет Гагарина в космос»
сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Сколько шайб забросил Овечкин до попадания на обложку NHL 2K10? Экскурсия по карьере легенды
20 минут назадТесты и игры
Третьяк о праздниках: «Я не готовлю, это женское дело. Моя задача – привезти продукты. Я всю жизнь был на государственных харчах, можно сказать»
22 минуты назад
Бучневич набрал 22-е очко в сезоне. У форварад «Сент-Луиса» 7+15 в 42 играх
29 минут назад
Вячеслав Быков: «Кучеров – лицо российского хоккея! Никита достойно представляет российский спорт в НХЛ. Всегда приятно узнавать о его достижениях»
54 минуты назад
Трой Джозефс: «Канцеров проводит невероятный, великолепный сезон, он меня удивил. Это очень хороший молодой игрок»
сегодня, 20:51
Форвард «Айлендерс» Хорват пропустит минимум неделю из-за травмы нижней части тела
сегодня, 20:16
Каменский о 77-летии Лутченко: «Величайший защитник. Человек, любящий хоккей и воспитавший много игроков. Столько побед и медалей, что на многих хватит»
сегодня, 19:57
«Динамо» Минск вывело Дитца из списка травмированных
сегодня, 19:43
«Тампа» продлила контракт с Д’Астусом на год. Кэпхит – 875 тысяч долларов
сегодня, 19:14
Бобровский о «Зимней классике»: «Каждая игра важна. Все борются за место в плей-офф, нам определенно нужны очки»
сегодня, 18:53