Третьяк про «Голубой огонек»: «Я там познакомился с Юрием Никулиным. Очень компанейский! Мы раньше не встречались, но он так байки травил, словно мы давнишние друзья»

Владислав Третьяк рассказал, как познакомился с Юрием Никулиным.

Экс-вратарь ЦСКА и сборной СССР, президент ФХР Владислав Третьяк поделился воспоминаниями об участии в новогодней программе «Голубой огонек».

– Вас раньше приглашали на «Голубой огонек». С кем вы там оказывались за столом?

– Меня несколько раз туда приглашали. Там собирался весь цвет СССР – космонавты, председатели колхозов, шахтеры, артисты…

Я там познакомился с Юрием Никулиным. Мы сидели за одним столом. И он мне постоянно анекдоты рассказывал. Очень компанейский! Мы хотя раньше не встречались, но он так байки травил, словно мы давнишние друзья.

И потом уже Никулин приглашал меня к себе в цирк, у Николая Озерова бывали дома на театральных встречах. Не скажу, что мы были близкими товарищами. Но у нас были хорошие отношения. А там, на «Голубом огоньке», Никулин так меня смешил, что на нас операторы шикали: «Тише, запись идет!» – сказал Третьяк.