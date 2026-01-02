Трой Джозефс: «Канцеров проводит невероятный, великолепный сезон, он меня удивил. Это очень хороший молодой игрок»

Трой Джозефс оценил игру Романа Канцерова.

Нападающий «Шанхая » Трой Джозефс оценил выступление форварда «Металлурга » Романа Канцерова .

В текущем сезоне 21-летний Канцеров в 38 матчах набрал 45 (26+19) очков.

– Какой игрок КХЛ произвел на вас большое впечатление в 2025 году?

– Очевидно, что Роман Канцеров. Я играл с ним, когда был в «Металлурге» в прошлом году. Он проводит невероятный, великолепный сезон, так что да, он меня удивил. Это очень хороший молодой игрок.

– Какая ваша главная цель на следующий год?

– Мы хотим добиться успеха по итогам чемпионата, это наша цель на 2026 год. Мы хотим попасть в плей-офф – это наша цель. Именно там мы должны оказаться, – сказал Джозефс.

