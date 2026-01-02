Трой Джозефс: «Канцеров проводит невероятный, великолепный сезон, он меня удивил. Это очень хороший молодой игрок»
Трой Джозефс оценил игру Романа Канцерова.
Нападающий «Шанхая» Трой Джозефс оценил выступление форварда «Металлурга» Романа Канцерова.
В текущем сезоне 21-летний Канцеров в 38 матчах набрал 45 (26+19) очков.
– Какой игрок КХЛ произвел на вас большое впечатление в 2025 году?
– Очевидно, что Роман Канцеров. Я играл с ним, когда был в «Металлурге» в прошлом году. Он проводит невероятный, великолепный сезон, так что да, он меня удивил. Это очень хороший молодой игрок.
– Какая ваша главная цель на следующий год?
– Мы хотим добиться успеха по итогам чемпионата, это наша цель на 2026 год. Мы хотим попасть в плей-офф – это наша цель. Именно там мы должны оказаться, – сказал Джозефс.
Канцеров – открытие сезона КХЛ. Как он стал главным снайпером лиги?
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости