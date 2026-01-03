  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Торопченко забил 2-й гол в сезоне – в матче с «Вегасом». У форварда «Сент-Луиса» 4 очка в 26 играх
0

Торопченко забил 2-й гол в сезоне – в матче с «Вегасом». У форварда «Сент-Луиса» 4 очка в 26 играх

Алексей Торопченко забил 2-й гол в сезоне.

Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко забил 2-й гол в сезоне-2025/26.

Форвард отличился в игре НХЛ против «Вегаса» (3:2, 2-й период). Он также сделал передачу.

Теперь на счету Торопченко 4 (2+2) балла в 26 матчах нынешнего сезона.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoАлексей Торопченко
logoСент-Луис
logoНХЛ
logoВегас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Торопченко из-за ожогов на ногах может пропустить несколько недель. Снаггеруду требуется операция из-за травмы запястья
1 декабря 2025, 15:58
Кули избежал серьезной травмы после удара коленом от Торопченко. У форварда «Юты» ушиб бедра (Фрэнк Серавалли)
1 декабря 2025, 08:43Видео
Торопченко был удален до конца матча с «Ютой» после столкновения коленом в колено с Кули
30 ноября 2025, 09:38Видео
Главные новости
НХЛ. «Вегас» против «Сент-Луиса», «Флорида» и «Рейнджерс» сыграют на открытом воздухе в Майами, «Миннесота» встретится с «Анахаймом»
15 минут назадLive
МЧМ-2026. 1/4 финала. Чехия играет со Швейцарией, США сыграют с Финляндией, Канада – со Словакией, Швеция победила Латвию
33 минуты назадLive
Гендиректор «Салавата» о Хо-Сэнге: «Мы поставили условие, что он начнет на двустороннем контракте несколько игр в «Торосе». Джош – мастер, будем смотреть, в каком он состоянии»
41 минуту назад
Сорокин вернулся к тренировкам с «Айлендерс» после травмы
сегодня, 21:17
Третьяк про «Голубой огонек»: «Я там познакомился с Юрием Никулиным. Очень компанейский! Мы раньше не встречались, но он так байки травил, словно мы давнишние друзья»
сегодня, 20:57
Гендиректор «Салавата»: «Возращение Хо-Сэнга – моя инициатива. Человек тогда весь год практически не играл. Жаль, что мы достаточно не увидели этого мастера в деле»
сегодня, 20:34
МЧМ-2026. Утешительный раунд. Германия победила Данию и сохранила место в элитном дивизионе
сегодня, 20:23
Гендиректор «Салавата» о Кузнецове: «Нам нужно усиливать центральную линию. Если Евгений окажется на рынке, готовы рассмотреть его кандидатуру»
сегодня, 19:50
Малкин вернулся к тренировкам с «Питтсбургом». Он занимался в бесконтактном свитере
сегодня, 19:29
Третьяк о том, какие дни хотел бы пережить снова: «Вернулся бы в 1972 год, в исторические матчи СССР – Канада. Для спорта это как полет Гагарина в космос»
сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Сколько шайб забросил Овечкин до попадания на обложку NHL 2K10? Экскурсия по карьере легенды
23 минуты назадТесты и игры
Третьяк о праздниках: «Я не готовлю, это женское дело. Моя задача – привезти продукты. Я всю жизнь был на государственных харчах, можно сказать»
25 минут назад
Бучневич набрал 22-е очко в сезоне. У форварад «Сент-Луиса» 7+15 в 42 играх
32 минуты назад
Вячеслав Быков: «Кучеров – лицо российского хоккея! Никита достойно представляет российский спорт в НХЛ. Всегда приятно узнавать о его достижениях»
57 минут назад
Трой Джозефс: «Канцеров проводит невероятный, великолепный сезон, он меня удивил. Это очень хороший молодой игрок»
сегодня, 20:51
Форвард «Айлендерс» Хорват пропустит минимум неделю из-за травмы нижней части тела
сегодня, 20:16
Каменский о 77-летии Лутченко: «Величайший защитник. Человек, любящий хоккей и воспитавший много игроков. Столько побед и медалей, что на многих хватит»
сегодня, 19:57
«Динамо» Минск вывело Дитца из списка травмированных
сегодня, 19:43
«Тампа» продлила контракт с Д’Астусом на год. Кэпхит – 875 тысяч долларов
сегодня, 19:14
Бобровский о «Зимней классике»: «Каждая игра важна. Все борются за место в плей-офф, нам определенно нужны очки»
сегодня, 18:53