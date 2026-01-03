Торопченко забил 2-й гол в сезоне – в матче с «Вегасом». У форварда «Сент-Луиса» 4 очка в 26 играх

Алексей Торопченко забил 2-й гол в сезоне.

Нападающий «Сент-Луиса » Алексей Торопченко забил 2-й гол в сезоне-2025/26.

Форвард отличился в игре НХЛ против «Вегаса » (3:2, 2-й период). Он также сделал передачу.

Теперь на счету Торопченко 4 (2+2) балла в 26 матчах нынешнего сезона.