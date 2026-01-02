Гендиректор «Салавата»: «Возращение Хо-Сэнга – моя инициатива. Человек тогда весь год практически не играл. Жаль, что мы достаточно не увидели этого мастера в деле»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о подписании контракта с нападающим Джошем Хо-Сэнгом.
Форвард уже выступал за уфимский клуб в сезоне-2022/23, сыграв 5 матчей и набрав 1 (0+1) очко с учетом плей-офф.
– Многих удивило возвращение в Уфу нападающего Джоша Хо-Сэнга. Поясните причину подписания с ним контракта.
– На протяжении последних двух лет он сожалел, что не остался в «Салавате Юлаеве». Джош очень хотел вернуться, и он прекрасно знает о своих проблемах, которые у него были в Уфе. И думаю, сожалеет о них.
Была недосказанность по этому вопросу, а его возращение – это только моя инициатива.
– В чем она заключается?
– Хо-Сэнга неоднозначно воспринимали пресса и болельщики, но человек тогда весь год практически не играл и не проявил себя в полной мере. Жаль, что мы достаточно не увидели этого мастера в деле.
Знаю, и мне это заявляли его представители, Джош продолжает активно тренироваться, нам присылали видео с его тренировками, – сказал Баширов.