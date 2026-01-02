Форвард «Айлендерс» Хорват пропустит минимум неделю из-за травмы нижней части тела

Бо Хорват пропустит минимум неделю из-за травмы.

Нападающий «Айлендерс» Бо Хорват пропустит минимум неделю из-за травмы нижней части тела.

Форвард получил повреждение в третьем периоде матча с «Ютой» 1 января, столкнувшись с защитником Шоном Дурзи.

Хорват, которого ранее включили в состав сборной Канады на Олимпийские игры-2026, набрал 33 (21+12) очка в 36 играх.

«Он не будет играть на этой неделе, мы оценим его состояние через неделю», – сказал тренер «Айлендерс » Патрик Руа .