Форвард «Айлендерс» Хорват пропустит минимум неделю из-за травмы нижней части тела
Бо Хорват пропустит минимум неделю из-за травмы.
Нападающий «Айлендерс» Бо Хорват пропустит минимум неделю из-за травмы нижней части тела.
Форвард получил повреждение в третьем периоде матча с «Ютой» 1 января, столкнувшись с защитником Шоном Дурзи.
Хорват, которого ранее включили в состав сборной Канады на Олимпийские игры-2026, набрал 33 (21+12) очка в 36 играх.
«Он не будет играть на этой неделе, мы оценим его состояние через неделю», – сказал тренер «Айлендерс» Патрик Руа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
