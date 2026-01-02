Каменский о 77-летии Лутченко: «Величайший защитник. Человек, любящий хоккей и воспитавший много игроков. Столько побед и медалей, что на многих хватит»
Валерий Каменский поздравил Владимира Лутченко с днем рождения.
Вице‑президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский поздравил экс-хоккеиста сборной СССР Владимира Лутченко с днем рождения.
Сегодня, 2 января, Лутченко исполнилось 77 лет.
«Лутченко – скромный и величайший защитник. Человек, любящий хоккей и воспитавший много игроков. Он играл на самом высоком уровне.
Пожелаю ему здоровья и долгих лет жизни. Пусть он радует нас своим присутствием на матчах КХЛ, приходит и поддерживает ЦСКА. Столько побед и медалей, что на многих хватит», – сказал Каменский.
Лутченко – олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов, на его счету также 8 побед на чемпионатах мира.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
