Каменский о 77-летии Лутченко: «Величайший защитник. Человек, любящий хоккей и воспитавший много игроков. Столько побед и медалей, что на многих хватит»

Валерий Каменский поздравил Владимира Лутченко с днем рождения.

Вице‑президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский поздравил экс-хоккеиста сборной СССР Владимира Лутченко с днем рождения.

Сегодня, 2 января, Лутченко исполнилось 77 лет.

«Лутченко – скромный и величайший защитник. Человек, любящий хоккей и воспитавший много игроков. Он играл на самом высоком уровне.

Пожелаю ему здоровья и долгих лет жизни. Пусть он радует нас своим присутствием на матчах КХЛ, приходит и поддерживает ЦСКА. Столько побед и медалей, что на многих хватит», – сказал Каменский.

Лутченко – олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов, на его счету также 8 побед на чемпионатах мира.