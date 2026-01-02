Гендиректор «Салавата» о Кузнецове: «Нам нужно усиливать центральную линию. Если Евгений окажется на рынке, готовы рассмотреть его кандидатуру»
Гендиректор «Салавата» прокомментировал слухи об интересе к Евгению Кузнецову.
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал информацию о том, что форвард «Металлурга» Евгений Кузнецов может перейти в уфимский клуб.
– Как можете прокомментировать последние слухи о Евгении Кузнецове?
– Могу сказать, что прорабатываем все возможные варианты усиления команды.
Нам нужно усиливать центральную линию, поэтому, если Евгений окажется на рынке свободных агентов, мы готовы рассмотреть его кандидатуру, – сказал Баширов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
