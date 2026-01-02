«Динамо» Минск вывело Дитца из списка травмированных
Защитник Даррен Дитц выведен из списка травмированных.
«Динамовец угодил в лазарет в конце декабря. Cейчас защитник полностью восстановился и готов отправиться с командой на выезд», – говорится в сообщении клуба.
В текущем сезоне FONBET КХЛ Дитц провел 29 матчей и набрал 10 (0+10) очков при полезности «плюс 12».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
