«Динамо» Минск вывело Дитца из списка травмированных

Защитник минского «Динамо» Даррен Дитц выведен из списка травмированных.

«Динамовец угодил в лазарет в конце декабря. Cейчас защитник полностью восстановился и готов отправиться с командой на выезд», – говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне FONBET КХЛ Дитц провел 29 матчей и набрал 10 (0+10) очков при полезности «плюс 12».