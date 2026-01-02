  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Малкин вернулся к тренировкам с «Питтсбургом». Он занимался в бесконтактном свитере
2

Малкин вернулся к тренировкам с «Питтсбургом». Он занимался в бесконтактном свитере

Евгений Малкин вернулся к тренировкам с «Питтсбургом».

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вернулся к тренировкам с командой.

Малкин не играет с 5 декабря из-за травмы верхней части тела. В этом сезоне он набрал 29 (8+21) очков в 26 играх.

Нападающий, который занимался в бесконтактной форме, не поедет на игру против «Детройта».

«Никаких изменений в его статусе нет. Сегодняшняя тренировка была бесконтактной, так что это была просто первая возможность для него выйти с нами на лед. Но это хороший шаг в правильном направлении», – сказал тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЕвгений Малкин
logoДэн Мьюз
logoПиттсбург
logoНХЛ
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Малкин не сыграет с «Чикаго» из-за травмы. Форвард «Питтсбурга» пропустит 11-й матч подряд
27 декабря 2025, 22:07
Величкин о том, сможет ли Канцеров добиться таких же успехов, как Малкин: «Почему нет? У парня злой спортивный характер, таланта немерено, техники хватает – все возможно»
26 декабря 2025, 21:38
Символическая сборная мира по хоккею за 25 лет. Из наших – не только Овечкин и Малкин!
24 декабря 2025, 09:50
Главные новости
НХЛ. «Вегас» против «Сент-Луиса», «Флорида» и «Рейнджерс» сыграют на открытом воздухе в Майами, «Миннесота» встретится с «Анахаймом»
15 минут назадLive
МЧМ-2026. 1/4 финала. Чехия играет со Швейцарией, США сыграют с Финляндией, Канада – со Словакией, Швеция победила Латвию
32 минуты назадLive
Гендиректор «Салавата» о Хо-Сэнге: «Мы поставили условие, что он начнет на двустороннем контракте несколько игр в «Торосе». Джош – мастер, будем смотреть, в каком он состоянии»
40 минут назад
Торопченко забил 2-й гол в сезоне – в матче с «Вегасом». У форварда «Сент-Луиса» 4 очка в 26 играх
44 минуты назад
Сорокин вернулся к тренировкам с «Айлендерс» после травмы
сегодня, 21:17
Третьяк про «Голубой огонек»: «Я там познакомился с Юрием Никулиным. Очень компанейский! Мы раньше не встречались, но он так байки травил, словно мы давнишние друзья»
сегодня, 20:57
Гендиректор «Салавата»: «Возращение Хо-Сэнга – моя инициатива. Человек тогда весь год практически не играл. Жаль, что мы достаточно не увидели этого мастера в деле»
сегодня, 20:34
МЧМ-2026. Утешительный раунд. Германия победила Данию и сохранила место в элитном дивизионе
сегодня, 20:23
Гендиректор «Салавата» о Кузнецове: «Нам нужно усиливать центральную линию. Если Евгений окажется на рынке, готовы рассмотреть его кандидатуру»
сегодня, 19:50
Третьяк о том, какие дни хотел бы пережить снова: «Вернулся бы в 1972 год, в исторические матчи СССР – Канада. Для спорта это как полет Гагарина в космос»
сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Сколько шайб забросил Овечкин до попадания на обложку NHL 2K10? Экскурсия по карьере легенды
22 минуты назадТесты и игры
Третьяк о праздниках: «Я не готовлю, это женское дело. Моя задача – привезти продукты. Я всю жизнь был на государственных харчах, можно сказать»
24 минуты назад
Бучневич набрал 22-е очко в сезоне. У форварад «Сент-Луиса» 7+15 в 42 играх
31 минуту назад
Вячеслав Быков: «Кучеров – лицо российского хоккея! Никита достойно представляет российский спорт в НХЛ. Всегда приятно узнавать о его достижениях»
56 минут назад
Трой Джозефс: «Канцеров проводит невероятный, великолепный сезон, он меня удивил. Это очень хороший молодой игрок»
сегодня, 20:51
Форвард «Айлендерс» Хорват пропустит минимум неделю из-за травмы нижней части тела
сегодня, 20:16
Каменский о 77-летии Лутченко: «Величайший защитник. Человек, любящий хоккей и воспитавший много игроков. Столько побед и медалей, что на многих хватит»
сегодня, 19:57
«Динамо» Минск вывело Дитца из списка травмированных
сегодня, 19:43
«Тампа» продлила контракт с Д’Астусом на год. Кэпхит – 875 тысяч долларов
сегодня, 19:14
Бобровский о «Зимней классике»: «Каждая игра важна. Все борются за место в плей-офф, нам определенно нужны очки»
сегодня, 18:53