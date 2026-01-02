«Тампа» продлила контракт с Д’Астусом на год. Кэпхит – 875 тысяч долларов
Шарль-Эдуар Д’Астус продлил контракт с «Тампой».
Защитник Шарль-Эдуар Д’Астус подписал новый контракт с «Тампой».
Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит 875 тысяч долларов.
В нынешнем сезоне Д’Астус провел 33 матча и набрал 13 (3+10) очков при показателе полезности «минус 2».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Тампы»
