  Третьяк о том, какие дни хотел бы пережить снова: «Вернулся бы в 1972 год, в исторические матчи СССР – Канада. Для спорта это как полет Гагарина в космос»
Третьяк о том, какие дни хотел бы пережить снова: «Вернулся бы в 1972 год, в исторические матчи СССР – Канада. Для спорта это как полет Гагарина в космос»

Владислав Третьяк хотел бы вернуться в 1972 год в дни проведения Суперсерии.

Экс-вратарь ЦСКА и сборной СССР, президент ФХР Владислав Третьяк назвал время, в которое хотел бы вернуться.

– Если бы Дед Мороз унес вас в прошлое на три любых дня жизни, чтобы пережить их снова, вы бы что выбрали?

– Наверное, вернулся бы в 1972 год, в исторические матчи СССР – Канада. Для спорта это как полет Гагарина в космос. Это хоккейное событие, которое до сих пор волнует всех людей, те матчи вспоминают.

И были же матчи с канадцами в 1974 году. Но мы всегда вспоминаем Гагарина. А вот Герман Титов не так на слуху, хотя он тоже герой и легенда. Но мы всегда говорим о первых. Поэтому Суперсерия-1972 была как первенец.

Я бы вновь хотел очутиться в сентябре того года. Это был экзамен для нашего хоккея и для меня тоже. Потрясающие матчи, соперники с разным стилем игры, Канада – родина хоккея, где все посвящено этому спорту. Горячие болельщики, грандиозная атмосфера. Это незабываемо, – сказал Третьяк.

Напомним, 2 сентября 1972 года сборная СССР обыграла Канаду со счетом 7:3. Товарищеская серия завершилась общей победой сборной Канады. Канадцы выиграли 4 матча, советская команда – 3. Одна игра завершилась вничью.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
