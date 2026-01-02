  • Спортс
  Фокс о непопадании в сборную США: «Это разочаровывает, я играл настолько хорошо, насколько мог. Что есть, то есть. Сезон продолжается, я сосредоточен на «Рейнджерс»
Фокс о непопадании в сборную США: «Это разочаровывает, я играл настолько хорошо, насколько мог. Что есть, то есть. Сезон продолжается, я сосредоточен на «Рейнджерс»

Адам Фокс высказался о том, что не вошел в состав США на ОИ-2026.

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс высказался о том, что не вошел в состав сборной США на Олимпиаду-2026.

В текущем сезоне Фокс провел 28 матчей и набрал 28 (4+24) очков при полезности «плюс 3». В 2021 году он стал лучшим защитником по итогам регулярного чемпионата НХЛ, получив «Норрис Трофи».

«Конечно, это разочаровывает. Я думаю, что играл настолько хорошо, насколько мог, и в какой-то момент это решение уже не зависит от тебя. Что есть, то есть. Нужно просто двигаться дальше. 

Я не думаю, что могут быть какие-то ожидания (попасть в олимпийскую сборную), но я, очевидно, думал, что моя игра в этом сезоне была достойна этого, как и мой послужной список. Но в определенный момент это уже не в моей власти. Решение есть решение.

С начала сезона я был сосредоточен на «Рейнджерс», и какое бы решение ни было принято, сезон продолжается, у нас еще много игр до перерыва. Я по-прежнему сосредоточен на «Рейнджерс» и попытаюсь выиграть несколько игр», – сказал Фокс.

Салливан об отсутствии Фокса в составе США на ОИ: «Мы с Адамом много раз обсуждали это, оставлю это между нами. Хороших игроков много, приходится принимать трудные решения»

Братья Ткачаки, Мэттьюс, Куинн и Джек Хьюзы, Айкел, Веренски, Генцел, Хеллибак – в составе США на ОИ-2026
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
