Дмитрий Хомуха: «Рекорд Овечкина – главное событие российского спорта в 2025-м. Чемпионство «Краснодара» тоже стало важным событием, но их победа менее важна, чем его рекорд»
Дмитрий Хомуха: главное событие российского спорта в 2025-м – рекорд Овечкина.
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха считает рекорд Александра Овечкина главным событием российского спорта в 2025 году.
В апреле хоккеист «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.
«Главное событие российского спорта в 2025 году – рекорд Овечкина. Непонятно, кто и когда сможет перебить эти цифры. Они впечатляют любого, кто как-то связан со спортом.
Чемпионство «Краснодара» тоже стало важным событием. Но для 2025 года победа «Краснодара» в РПЛ менее важна, чем рекорд Овечкина», – сказал Хомуха.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
