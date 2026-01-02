  • Спортс
  Третьяк о выставочных матчах в Японии в 1977-м: «Японцы принесли всем по бутылочке саке, врач с тренером его отобрали. Канадцы праздновали Новый год, а у нас все сидели по номерам»
5

Владислав Третьяк вспомнил, как встречал Новый год в номере японского отеля.

Экс-вратарь ЦСКА и сборной СССР, президент ФХР Владислав Третьяк вспомнил, как встречал Новый год в номере японского отеля.

– Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов были требовательными тренерами. Они как относились к алкоголю на Новый год?

– Когда мы были в Нидерландах, где играли с местной сборной, Виктор Васильевич собрал нас вечером и разрешил выпить по бокалу шампанского. Это было, хотя вообще не приветствовалось.

Или вот 1976 год – к нам приезжал «Виннипег Джетс» на турнир «Известий». А потом (в 1977 году) мы полетели в Японию на выставочные матчи. И нам всем японцы принесли в номер по бутылочке саке. А у нас 1 января матч тоже с «Виннипегом».

Хочу сказать, что канадцы как-то праздновали Новый год. А у нас все сидели по своим номерам: «Никакого отмечания не будет. Готовьтесь, завтра матч».

Где-то в 23:00 по комнатам прошли врач с тренером – и отобрали у всех саке. Я так думаю: «Хоть бы бутылочки оставили, они такие красивые». Нет, все забрали.

И такая грусть была! Я помню, включил телевизор – и смотрел, как во всем мире встречают Новый год: Нью-Йорк, Париж, Рим, везде огни, фейерверки. А ты лежишь в кровати отеля в Токио и смотришь, как все вокруг счастливые. Но этот Новый год не для тебя.

Было большое чувство обиды, что я не дома и праздник проходит мимо. Я даже написал жене письмо на 20 листов, как скучаю, что я чужой на этом празднике жизни. Профессиональная жизнь спортсмена, ничего не сделаешь. Но такой сентиментальный Новый год в Японии был в моей судьбе, – сказал Третьяк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
