Каменский о 79-летии Якушева: «Человек с большой буквы, великий игрок! Таких легенд надо помнить, наши дети и внуки должны их знать»

Валерий Каменский поздравил Александра Якушева с днем рождения.

Вице‑президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский поздравил бывшего хоккеиста сборной СССР Александра Якушева с днем рождения.

Сегодня, 2 января, Якушеву исполнилось 79 лет.

«Якушеву 79 лет. Он легенда Суперсерии 1972 года, человек с большой буквы! Отзывчивый и добрый. Великий игрок и человек.

Он болеет за «Спартак » всей душой. Таких легенд надо помнить. Наши дети и внуки должны их знать. Пожелаю ему здоровья и долгих лет жизни», – сказал Каменский.