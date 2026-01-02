Каменский о 79-летии Якушева: «Человек с большой буквы, великий игрок! Таких легенд надо помнить, наши дети и внуки должны их знать»
Валерий Каменский поздравил Александра Якушева с днем рождения.
Вице‑президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский поздравил бывшего хоккеиста сборной СССР Александра Якушева с днем рождения.
Сегодня, 2 января, Якушеву исполнилось 79 лет.
«Якушеву 79 лет. Он легенда Суперсерии 1972 года, человек с большой буквы! Отзывчивый и добрый. Великий игрок и человек.
Он болеет за «Спартак» всей душой. Таких легенд надо помнить. Наши дети и внуки должны их знать. Пожелаю ему здоровья и долгих лет жизни», – сказал Каменский.
