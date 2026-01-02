Салливан об отсутствии Фокса в составе США на ОИ: «Мы с Адамом много раз обсуждали это, оставлю это между нами. Хороших игроков много, приходится принимать трудные решения»

Майк Салливан высказался об отсутствии Адама Фокса в составе США на ОИ.

Главный тренер «Рейнджерс» и сборной США Майк Салливан высказался о том, что защитник клуба из Нью-Йорка Адам Фокс не вошел в состав национальной команды на Олимпиаду-2026.

В текущем сезоне Фокс провел 28 матчей и набрал 28 (4+24) очков при полезности «плюс 3»

Салливан отметил, что это было «трудное решение».

«Мы с Адамом много раз обсуждали это, и я оставлю этот разговор между нами. Что я вам скажу, так это то, что команды, которые будут отобраны, являются лучшими из лучших. Есть очень много хороших игроков, и приходится принимать очень, очень трудные решения.

Это совместная работа всех участников. И это просто реальность сложившихся обстоятельств.

Мы сделаем все возможное, чтобы быть максимально профессиональными и прямолинейными со всеми, кто в этом участвует. Но мы с Фокси много раз обсуждали это, и я оставлю это между нами», – сказал Салливан.

