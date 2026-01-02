  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Салливан об отсутствии Фокса в составе США на ОИ: «Мы с Адамом много раз обсуждали это, оставлю это между нами. Хороших игроков много, приходится принимать трудные решения»
10

Салливан об отсутствии Фокса в составе США на ОИ: «Мы с Адамом много раз обсуждали это, оставлю это между нами. Хороших игроков много, приходится принимать трудные решения»

Майк Салливан высказался об отсутствии Адама Фокса в составе США на ОИ.

Главный тренер «Рейнджерс» и сборной США Майк Салливан высказался о том, что защитник клуба из Нью-Йорка Адам Фокс не вошел в состав национальной команды на Олимпиаду-2026.

В текущем сезоне Фокс провел 28 матчей и набрал 28 (4+24) очков при полезности «плюс 3»

Салливан отметил, что это было «трудное решение».

«Мы с Адамом много раз обсуждали это, и я оставлю этот разговор между нами. Что я вам скажу, так это то, что команды, которые будут отобраны, являются лучшими из лучших. Есть очень много хороших игроков, и приходится принимать очень, очень трудные решения.

Это совместная работа всех участников. И это просто реальность сложившихся обстоятельств.

Мы сделаем все возможное, чтобы быть максимально профессиональными и прямолинейными со всеми, кто в этом участвует. Но мы с Фокси много раз обсуждали это, и я оставлю это между нами», – сказал Салливан.

Братья Ткачаки, Мэттьюс, Куинн и Джек Хьюзы, Айкел, Веренски, Генцел, Хеллибак – в составе США на ОИ-2026

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
logoАдам Фокс
logoолимпийский хоккейный турнир
logoРейнджерс
logoМайк Салливан
logoНХЛ
logoСборная США по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фокс не попал в состав США на Олимпиаду. Келлер из «Юты», Томпсон из «Баффало» и защитник «Флориды» Джонс – вошли в список (Эмили Каплан)
вчера, 05:48
У Панарина 41 (14+27) очко в 41 матче сезона. Форвард «Рейнджерс» сделал 2 ассиста в игре с «Вашингтоном»
31 декабря 2025, 19:10Видео
Макар – лучший защитник НХЛ в 2025 году по версии Daily Faceoff. Далин – 2-й, Хьюз – 5-й
27 декабря 2025, 10:49
Главные новости
Гендиректор «Салавата» о Кузнецове: «Нам нужно усиливать центральную линию. Если Евгений окажется на рынке, готовы рассмотреть его кандидатуру»
6 минут назад
МЧМ-2026. Утешительный раунд. Германия играет с Данией
26 минут назадLive
Малкин вернулся к тренировкам с «Питтсбургом». Он занимался в бесконтактном свитере
27 минут назад
МЧМ-2026. 1/4 финала. Швеция против Латвии, США сыграют с Финляндией, Канада – со Словакией, Чехия встретится со Швейцарией
56 минут назадLive
Третьяк о том, какие дни хотел бы пережить снова: «Вернулся бы в 1972 год, в исторические матчи СССР – Канада. Для спорта это как полет Гагарина в космос»
57 минут назад
НХЛ. «Флорида» и «Рейнджерс» сыграют на открытом воздухе в Майами, «Вегас» против «Сент-Луиса», «Миннесота» встретится с «Анахаймом»
сегодня, 18:42
Фокс о непопадании в сборную США: «Это разочаровывает, я играл настолько хорошо, насколько мог. Что есть, то есть. Сезон продолжается, я сосредоточен на «Рейнджерс»
сегодня, 18:38
«Я всегда представлял, что стою на лавке «Металлурга». Андрей Разин – герой финальной серии «7-10 главных вопросов»!
сегодня, 18:00ВидеоСпортс"
Третьяк о выставочных матчах в Японии в 1977-м: «Японцы принесли всем по бутылочке саке, врач с тренером его отобрали. Канадцы праздновали Новый год, а у нас все сидели по номерам»
сегодня, 17:59
Владислав Третьяк: «Тарасов, Гагарин и Высоцкий – их боженька поцеловал. Юрий – герой, никто не знал, вернется ли он живым из космоса. Он играл в хоккей, даже травму получил. Видели его шрам?»
сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Минск вывело Дитца из списка травмированных
13 минут назад
«Тампа» продлила контракт с Д’Астусом на год. Кэпхит – 875 тысяч долларов
42 минуты назад
Бобровский о «Зимней классике»: «Каждая игра важна. Все борются за место в плей-офф, нам определенно нужны очки»
сегодня, 18:53
Дмитрий Хомуха: «Рекорд Овечкина – главное событие российского спорта в 2025-м. Чемпионство «Краснодара» тоже стало важным событием, но их победа менее важна, чем его рекорд»
сегодня, 18:20
Каменский о 79-летии Якушева: «Человек с большой буквы, великий игрок! Таких легенд надо помнить, наши дети и внуки должны их знать»
сегодня, 17:52
Гунько о лучшем российском спортсмене в 2025-м: «Овечкин. Он установил рекорд, вряд ли кто-то его сможет побить. Прославил Россию на весь мир»
сегодня, 17:18
Хедман о попадании в состав Швеции на ОИ: «Мечтал об этом с детства. Когда я вижу, какую команду мы можем выставить на лед, это вдохновляет»
сегодня, 16:28
Каменский поздравил Знарка с 63-летием: «Тренер, который выигрывал ОИ и ЧМ. Честный и порядочный человек. Жалко, что его сейчас нет в КХЛ, но всему свое время»
сегодня, 15:53
Черкас о шансах России на ЧМ: «Не стал бы говорить, что сборная сразу будет доминировать. Нельзя судить о ее уровне по матчам с Беларусью и Казахстаном – нужно поскорее вернуться»
сегодня, 14:57
Вратарь «Баффало» Лайон выбыл на неопределенный срок. Он выиграл 7 матчей подряд до травмы
сегодня, 13:14