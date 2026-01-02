Дмитрий Гунько: Овечкин прославил Россию на весь мир.

Главный тренер тульского «Арсенала » Дмитрий Гунько считает хоккеиста «Вашингтона » Александра Овечкина лучшим российским спортсменом в 2025 году.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.

– Кто для вас лучший российский спортсмен в 2025 году?

– Овечкин. Он установил рекорд, вряд ли кто-то его сможет побить.

Он прославил Россию на весь мир, – сказал Гунько.