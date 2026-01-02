Гунько о лучшем российском спортсмене в 2025-м: «Овечкин. Он установил рекорд, вряд ли кто-то его сможет побить. Прославил Россию на весь мир»
Дмитрий Гунько: Овечкин прославил Россию на весь мир.
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько считает хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом в 2025 году.
В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам (894) в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. На данный момент на счету Овечкина 912 шайб.
– Кто для вас лучший российский спортсмен в 2025 году?
– Овечкин. Он установил рекорд, вряд ли кто-то его сможет побить.
Он прославил Россию на весь мир, – сказал Гунько.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
