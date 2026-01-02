  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владислав Третьяк: «Тарасов, Гагарин и Высоцкий – их боженька поцеловал. Юрий – герой, никто не знал, вернется ли он живым из космоса. Он играл в хоккей, даже травму получил. Видели его шрам?»
6

Владислав Третьяк: «Тарасов, Гагарин и Высоцкий – их боженька поцеловал. Юрий – герой, никто не знал, вернется ли он живым из космоса. Он играл в хоккей, даже травму получил. Видели его шрам?»

Владислав Третьяк рассказал, с кем бы посидел за новогодним столом.

Экс-вратарь ЦСКА, президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что с удовольствием посидел бы с Анатолием Тарасовым, Юрием Гагариным и Владимиром Высоцким за новогодним столом.

– Назовите трех исторических людей, с кем бы вы посидели за новогодним столом.

– Во-первых, я бы пригласил Анатолия Владимировича Тарасова. Этот человек для меня многое сделал. Если бы не он, может, я бы не давал сегодня это интервью. Хотя я воспитанник ЦСКА, но мог бы играть за другую команду, и карьера так бы не сложилась. Кто знает?

Но Тарасов поверил в меня, в 17-летнего мальчишку. Доверил место в воротах команды ЦСКА, а потом и в сборной СССР. Это дорогого стоит. Он увидел во мне талант, увидел голкипера. И развивал это, и сам мне помогал, специально со мной занимался. Я считаю Тарасова своим крестным хоккейным отцом.

Он выдающийся тренер. Знаете, Анатолий Владимирович многих хоккеистов приглашал в команду. И они были похожи на алмазы. Это такой камушек мутный. Мы такими же были. А вот Тарасов делал из нас бриллианты неземной красоты, которые сверкали. Например, Валерий Харламов, Борис Михайлов, Владимир Петров… Все, кто приходил к этому тренеру, раскрывал свой талант.

И он приглашал тех людей, в которых верил. Поэтому Тарасов вместе с Аркадием Ивановичем Чернышевым не имел за девять лет ни одного поражения на международном уровне.

Во-вторых, я посидел бы за столом с Юрием Гагариным. Человек необыкновенный, герой. Никто не знал, вернется ли он живым из космоса. Представляете, твоя жизнь на волоске, от тебя ничего не зависит. Ты первый космонавт, который оторвался от Земли. Это героизм, большой подвиг. Гагарин проложил дорогу в космос, открыл новую веху в науке. Это сильный человек. Его нельзя не уважать.

А еще мне нравилось, что Гагарин играл в хоккей. Он даже травму получил. Видели его шрам? Это ему клюшкой заехали. Он настоящий герой нашего времени, и будущего тоже. С освоением космоса все будут помнить подвиг Гагарина. Потому что он был первый. И наша страна СССР – тоже.

А третьим за стол я позвал бы Владимира Высоцкого. Кстати, он тоже хотел быть хоккеистом. Но, слава богу, Высоцкий пошел не в спорт, а стал потрясающим актером и выдающимся поэтом. Его музыка, как он играл на гитаре, и его песни звучали в каждом доме.

Высоцкий – очень талантливый человек. И мне посчастливилось с ним встречаться, он приглашал меня в театр. Однажды я пошел на спектакль «Десять дней, которые потрясли мир». Он мне дал билеты, я пришел с женой. Зрительный зал наполняется, мы садимся в первом ряду. А на сцене сидит Высоцкий и играет на гитаре. И на кого не обращает внимания, весь в музыке. Как и я в хоккее – когда выходил на площадку, то для меня не существовало ничего, кроме игры. И вот Высоцкий сидел, настраивая себя.

Спектакль был потрясающим. А потом он Гамлета играл. Где Высоцкий – и где Гамлет. Но он был прекрасен и в этой роли. Уникальный человек. Помню, мы приехали на турнир в Канаду. И он с Мариной Влади к нам приходил, фотографировался. Такие люди остаются в памяти, потому что они от бога.

Тарасов, Гагарин и Высоцкий – их боженька точно поцеловал. Их знает каждый россиянин, многие за рубежом. Я бы с удовольствием посидел с ними за одним столом, – сказал Третьяк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoВладислав Третьяк
logoМатч ТВ
logoФХР
чемпионат СССР
logoКХЛ
logoЦСКА
Юрий Гагарин
logoсборная СССР
logoВладимир Петров
logoАнатолий Тарасов
logoАркадий Чернышев
logoБорис Михайлов
logoВалерий Харламов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о том, как отметил Новый год в 1975-м: «После матча с «Монреалем» нас привезли в советское консульство. Нам разрешили выпить – мы позволили себе и шампанского, и вина. И танцы были»
сегодня, 15:18
Третьяк про 1 гол у Овечкина в 13 матчах: «Он и так легенда. Не каждый сезон для него складывается удачно»
вчера, 21:59
Третьяк о 2025-м: «Овечкин сделал то, о чем мир будет вспоминать и через сто лет – мы счастливы, что видели великое достижение своими глазами. А Бобровский был лучшим вратарем планеты»
31 декабря 2025, 15:50
Главные новости
Салливан об отсутствии Фокса в составе США на ОИ: «Мы с Адамом много раз обсуждали это, оставлю это между нами. Хороших игроков много, приходится принимать очень трудные решения»
3 минуты назад
МЧМ-2026. Утешительный раунд. Германия играет с Данией
16 минут назадLive
МЧМ-2026. 1/4 финала. США сыграют с Финляндией, Канада – со Словакией, Швеция против Латвии, Чехия встретится со Швейцарией
47 минут назад
Фетисов о 2026-м: «Нельзя опускать руки. Надо развивать школьный, студенческий и профессиональный спорт, делать его самым престижным в мире. Работы достаточно»
57 минут назад
НХЛ. «Флорида» и «Рейнджерс» сыграют на открытом воздухе в Майами, «Вегас» против «Сент-Луиса», «Миннесота» встретится с «Анахаймом»
сегодня, 16:42
Бабаев про Новый год: «Это единственное, что Кузнецову осталось праздновать. Пока не играет, другого позитива у него нет в жизни»
сегодня, 16:37
Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Доля КХЛ и Единой лиги ВТБ в нашей целевой аудитории выросла на 8%, у лыж и биатлона рост более чем на 30% по сравнению с прошлым сезоном»
сегодня, 16:12
Депутат Свищев: «Овечкин – спортсмен года! Мне нравится его жизненная позиция, отношение к стране, к президенту, к спорту и семье»
сегодня, 15:59
Нюландер, Хедман, Ландескуг, Эрик Карлссон, Зибанежад, Далин, Маркстрем – в составе Швеции на ОИ-2026
сегодня, 15:40
Третьяк о том, как отметил Новый год в 1975-м: «После матча с «Монреалем» нас привезли в советское консульство. Нам разрешили выпить – мы позволили себе и шампанского, и вина. И танцы были»
сегодня, 15:18
Ко всем новостям
Последние новости
Гунько о лучшем российском спортсмене в 2025-м: «Овечкин. Он установил рекорд, вряд ли кто-то его сможет побить. Прославил Россию на весь мир»
28 минут назад
Хедман о попадании в состав Швеции на ОИ: «Мечтал об этом с детства. Когда я вижу, какую команду мы можем выставить на лед, это вдохновляет»
сегодня, 16:28
Каменский поздравил Знарка с 63-летием: «Тренер, который выигрывал ОИ и ЧМ. Честный и порядочный человек. Жалко, что его сейчас нет в КХЛ, но всему свое время»
сегодня, 15:53
Черкас о шансах России на ЧМ: «Не стал бы говорить, что сборная сразу будет доминировать. Нельзя судить о ее уровне по матчам с Беларусью и Казахстаном – нужно поскорее вернуться»
сегодня, 14:57
Вратарь «Баффало» Лайон выбыл на неопределенный срок. Он выиграл 7 матчей подряд до травмы
сегодня, 13:14
Сукезе о вылете «Шанхая» из топ-8 на Западе: «Нашему выступлению нет оправдания, мы должны попасть в плей-офф. У нас 29 игр, чтобы сделать это»
сегодня, 12:45
Шайфли о невызове в сборную Канады: «Я показываю лучший хоккей в карьере – не знаю, что еще я мог сделать. Это демонстрирует, сколько в Канаде отличных хоккеистов»
сегодня, 12:17
Ловчев о лучшем спортсмене из России в 2025-м: «Овечкин, однозначно. Человек прозвучал на весь мир. Рекорд будет держаться долго»
сегодня, 11:56
Вратарь «Эдмонтона» Джерри не сыграет минимум до середины января из-за травмы. Он провел 3 матча после обмена из «Питтсбурга»
сегодня, 11:45
Актер Уилл Феррелл пришел в форме судьи на матч «Лос-Анджелеса»: «Готов выйти на лед – никогда не знаешь, когда кто-то из арбитров получит травму»
сегодня, 10:43