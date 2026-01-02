Владислав Третьяк рассказал, с кем бы посидел за новогодним столом.

Экс-вратарь ЦСКА, президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что с удовольствием посидел бы с Анатолием Тарасовым, Юрием Гагариным и Владимиром Высоцким за новогодним столом.

– Назовите трех исторических людей, с кем бы вы посидели за новогодним столом.

– Во-первых, я бы пригласил Анатолия Владимировича Тарасова. Этот человек для меня многое сделал. Если бы не он, может, я бы не давал сегодня это интервью. Хотя я воспитанник ЦСКА, но мог бы играть за другую команду, и карьера так бы не сложилась. Кто знает?

Но Тарасов поверил в меня, в 17-летнего мальчишку. Доверил место в воротах команды ЦСКА, а потом и в сборной СССР. Это дорогого стоит. Он увидел во мне талант, увидел голкипера. И развивал это, и сам мне помогал, специально со мной занимался. Я считаю Тарасова своим крестным хоккейным отцом.

Он выдающийся тренер. Знаете, Анатолий Владимирович многих хоккеистов приглашал в команду. И они были похожи на алмазы. Это такой камушек мутный. Мы такими же были. А вот Тарасов делал из нас бриллианты неземной красоты, которые сверкали. Например, Валерий Харламов, Борис Михайлов, Владимир Петров… Все, кто приходил к этому тренеру, раскрывал свой талант.

И он приглашал тех людей, в которых верил. Поэтому Тарасов вместе с Аркадием Ивановичем Чернышевым не имел за девять лет ни одного поражения на международном уровне.

Во-вторых, я посидел бы за столом с Юрием Гагариным. Человек необыкновенный, герой. Никто не знал, вернется ли он живым из космоса. Представляете, твоя жизнь на волоске, от тебя ничего не зависит. Ты первый космонавт, который оторвался от Земли. Это героизм, большой подвиг. Гагарин проложил дорогу в космос, открыл новую веху в науке. Это сильный человек. Его нельзя не уважать.

А еще мне нравилось, что Гагарин играл в хоккей. Он даже травму получил. Видели его шрам? Это ему клюшкой заехали. Он настоящий герой нашего времени, и будущего тоже. С освоением космоса все будут помнить подвиг Гагарина. Потому что он был первый. И наша страна СССР – тоже.

А третьим за стол я позвал бы Владимира Высоцкого. Кстати, он тоже хотел быть хоккеистом. Но, слава богу, Высоцкий пошел не в спорт, а стал потрясающим актером и выдающимся поэтом. Его музыка, как он играл на гитаре, и его песни звучали в каждом доме.

Высоцкий – очень талантливый человек. И мне посчастливилось с ним встречаться, он приглашал меня в театр. Однажды я пошел на спектакль «Десять дней, которые потрясли мир». Он мне дал билеты, я пришел с женой. Зрительный зал наполняется, мы садимся в первом ряду. А на сцене сидит Высоцкий и играет на гитаре. И на кого не обращает внимания, весь в музыке. Как и я в хоккее – когда выходил на площадку, то для меня не существовало ничего, кроме игры. И вот Высоцкий сидел, настраивая себя.

Спектакль был потрясающим. А потом он Гамлета играл. Где Высоцкий – и где Гамлет. Но он был прекрасен и в этой роли. Уникальный человек. Помню, мы приехали на турнир в Канаду. И он с Мариной Влади к нам приходил, фотографировался. Такие люди остаются в памяти, потому что они от бога.

Тарасов, Гагарин и Высоцкий – их боженька точно поцеловал. Их знает каждый россиянин, многие за рубежом. Я бы с удовольствием посидел с ними за одним столом, – сказал Третьяк.