Фетисов о 2026-м: «Нельзя опускать руки. Надо развивать школьный, студенческий и профессиональный спорт, делать его самым престижным в мире. Работы достаточно»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов пожелал российскому спорту не опускать руки и развивать внутренние соревнования в 2026 году.
«Нельзя опускать руки, надо развивать внутренние соревнования, своих талантов. Нужно сделать все, чтобы трибуны были полные.
Есть много дел в спорте. Надо развивать школьный, студенческий и профессиональный спорт. Делать его самым престижным в мире.
Работы достаточно. Надо не рассуждать, пустили или нет, а работать. Главное, чтобы не было уныния. Всем удачи! С Новым годом! Побед и спортивного принципа во всем!» – заявил Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
