Бабаев про Новый год: «Это единственное, что Кузнецову осталось праздновать. Пока не играет, другого позитива у него нет в жизни»
Агент Кузнецова высказался о праздновании хоккеистом Нового года.
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Металлурга» Евгения Кузнецова, высказался о праздновании хоккеистом Нового года.
«Это единственное, что ему осталось праздновать. Пока он не играет, другого позитива у него нет в жизни.
Поэтому пока он просто наслаждается жизнью с семьей и тренируется. Это все, что ему пока остается, готовится к следующей игре, как всегда», – сказал Бабаев.
Кузнецов может перейти в «Салават». В «Металлурге» обсуждается расторжение контракта с форвардом («СЭ»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости