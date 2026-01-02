Бабаев про Новый год: «Это единственное, что Кузнецову осталось праздновать. Пока не играет, другого позитива у него нет в жизни»

Агент Кузнецова высказался о праздновании хоккеистом Нового года.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Металлурга » Евгения Кузнецова , высказался о праздновании хоккеистом Нового года.

«Это единственное, что ему осталось праздновать. Пока он не играет, другого позитива у него нет в жизни.

Поэтому пока он просто наслаждается жизнью с семьей и тренируется. Это все, что ему пока остается, готовится к следующей игре, как всегда», – сказал Бабаев.

Кузнецов может перейти в «Салават». В «Металлурге» обсуждается расторжение контракта с форвардом («СЭ»)