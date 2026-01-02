Хедман о попадании в состав Швеции на ОИ: «Мечтал об этом с детства. Когда я вижу, какую команду мы можем выставить на лед, это вдохновляет»

Виктор Хедман высказался о попадании в состав Швеции на ОИ-2026.

Защитник «Тампы» Виктор Хедман высказался о том, что вошел в состав сборной Швеции на Олимпиаду-2026.

«Представлять Швецию на Олимпийских играх – это огромная гордость для меня. Я мечтал об этом с детства, и наконец-то дебютировать на Олимпиаде – невероятно особенное чувство.

Когда я вижу, какую команду мы можем выставить на лед, меня это действительно вдохновляет – это очень сильная группа игроков, и ты просто хочешь внести свой вклад.

Я с нетерпением жду возможности выступить на Олимпийских играх в форме «Тре Крунур», – сказал 35-летний Хедман.

Нюландер, Хедман, Ландескуг, Эрик Карлссон, Зибанежад, Далин, Маркстрем – в составе Швеции на ОИ-2026