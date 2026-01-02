Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Доля КХЛ и Единой лиги ВТБ в нашей целевой аудитории выросла на 8%, у лыж и биатлона рост более чем на 30% по сравнению с прошлым сезоном»
Генпродюсер «Матч ТВ» рассказал об интересе аудитории к КХЛ и Единой лиге ВТБ.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин высказался об интересе аудитории к Фонбет Чемпионату КХЛ и Единой лиге ВТБ.
– Интерес к нефутбольному контенту растет?
– Мы очень довольны тем, как аудитория смотрит КХЛ. Растет и вовлеченность молодой аудитории – на 16%. Лига делает качественный продукт.
В этом сезоне, с начала сентября, интерес вырос ко многим нефутбольным соревнованиям: например, доля текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ и Единой Лиги ВТБ в нашей целевой аудитории выросла на 8%, а у лыж и биатлона рост более чем на 30% по сравнению с прошлым сезоном, – сказал Тащин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Ведомости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости