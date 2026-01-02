Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Доля КХЛ и Единой лиги ВТБ в нашей целевой аудитории выросла на 8%, у лыж и биатлона рост более чем на 30% по сравнению с прошлым сезоном»

Генпродюсер «Матч ТВ» рассказал об интересе аудитории к КХЛ и Единой лиге ВТБ.

Генеральный продюсер «Матч ТВ » Александр Тащин высказался об интересе аудитории к Фонбет Чемпионату КХЛ и Единой лиге ВТБ .

– Интерес к нефутбольному контенту растет?

– Мы очень довольны тем, как аудитория смотрит КХЛ. Растет и вовлеченность молодой аудитории – на 16%. Лига делает качественный продукт.

В этом сезоне, с начала сентября, интерес вырос ко многим нефутбольным соревнованиям: например, доля текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ и Единой Лиги ВТБ в нашей целевой аудитории выросла на 8%, а у лыж и биатлона рост более чем на 30% по сравнению с прошлым сезоном, – сказал Тащин.