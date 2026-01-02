Депутат Свищев: «Овечкин – спортсмен года! Мне нравится его жизненная позиция, отношение к стране, к президенту, к спорту и семье»

Депутат Свищев: Овечкин – спортсмен года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает форварда «Вашингтона » Александра Овечкина спортсменом 2025 года.

«Для меня спортсмен года – это, конечно, Овечкин! Я давно слежу за его спортивным творчеством. Сейчас, может быть, у него в данный момент не самый лучший период, много матчей без очков. Но мне нравится его жизненная позиция, отношение к стране, к президенту, к спорту и к семье.

Я смотрю на его перспективы на ближайшее будущее как человека, который закончил со спортом.

Я вижу, в Москве строится академия Александра Овечкина. Он планирует закончить выступать в «Динамо». Хотя я ему желаю долгих лет спортивной карьеры. Не обязательно надо заканчивать в этом году. Много чего позитивного связано с Александром», – заявил Свищев.