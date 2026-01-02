Каменский поздравил Знарка с 63-летием: «Тренер, который выигрывал ОИ и ЧМ. Честный и порядочный человек. Жалко, что его сейчас нет в КХЛ, но всему свое время»

Валерий Каменский поздравил Олега Знарка с днем рождения.

Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский поздравил тренера Олега Знарка с днем рождения.

Сегодня, 2 января, Знарку исполнилось 63 года.

«Тренер, который выигрывал Олимпийские игры и чемпионаты мира. Он и как хоккеист был с характером, всегда любил выигрывать как игрок и как тренер. Честный и порядочный человек.

Жалко, что его сейчас нет в КХЛ, но всему свое время. Думаю, что он сам вправе решать, где и как ему работать. Пожелаю ему счастья, здоровья, удачи и всего самого хорошего, воспитать внуков-хоккеистов, у него два внука. Поздравляю его от всей души с днем рождения», – сказал Каменский.

По ходу клубной тренерской карьеры Знарок трижды становился обладателем Кубка Гагарина в «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017). Сейчас он занимает должность консультанта «Филадельфии» по развитию игроков из Европы и скаутингу.