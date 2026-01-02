Нюландер, Хедман, Ландескуг, Эрик Карлссон, Зибанежад, Далин, Маркстрем – в составе Швеции на ОИ-2026

  • Спортс
Объявлен состав сборной Швеции на Олимпиаду-2026.

Швеция объявила состав на Олимпиаду-2026.

ВратариФилип Густавссон («Миннесота»), Якоб Маркстрем («Нью-Джерси»), Йеспер Валльстедт («Миннесота»);

Защитники: Расмус АндерссонКалгари»), Филип Броберг («Сент-Луис»), Юнас Брудин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Густав Форслинг («Флорида»), Виктор Хедман («Тампа»), Эрик Карлссон («Питтсбург»);

Нападающие: Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Юэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Понтус Хольмберг («Тампа»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Габриэль Ландескуг («Колорадо»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Нюландер («Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Рикард Ракелль («Питтсбург»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Александр Веннберг («Сан-Хосе»), Мика Зибанежад («Рейнджерс»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

Рантанен, Ахо, Хейсканен, Хинтц, Лунделль, Гранлунд, Сарос – в составе Финляндии на ОИ-2026

Братья Ткачаки, Мэттьюс, Куинн и Джек Хьюзы, Айкел, Веренски, Генцел, Хеллибак – в составе США на ОИ-2026

Макдэвид, Кросби, Селебрини, Макар, Маккиннон, Пойнт, Маршанд – в составе Канады на ОИ-2026

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт Федерации хоккея Швеции
Материалы по теме
