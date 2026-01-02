Нюландер, Хедман, Ландескуг, Эрик Карлссон, Зибанежад, Далин, Маркстрем – в составе Швеции на ОИ-2026

Объявлен состав сборной Швеции на Олимпиаду-2026.

Швеция объявила состав на Олимпиаду-2026.

Вратари : Филип Густавссон («Миннесота»), Якоб Маркстрем («Нью-Джерси»), Йеспер Валльстедт («Миннесота»);

Защитники : Расмус Андерссон («Калгари »), Филип Броберг («Сент-Луис»), Юнас Брудин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто»), Густав Форслинг («Флорида»), Виктор Хедман («Тампа»), Эрик Карлссон («Питтсбург»);

Нападающие : Йеспер Братт («Нью-Джерси»), Лео Карлссон («Анахайм»), Юэль Эрикссон Эк («Миннесота»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Понтус Хольмберг («Тампа»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»), Габриэль Ландескуг («Колорадо»), Элиас Линдхольм («Бостон»), Вильям Нюландер («Торонто»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Рикард Ракелль («Питтсбург»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Александр Веннберг («Сан-Хосе»), Мика Зибанежад («Рейнджерс»).

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

