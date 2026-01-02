  • Спортс
1

Третьяк о том, как отметил Новый год в 1975-м: «После матча с «Монреалем» нас привезли в советское консульство. Нам разрешили выпить – мы позволили себе и шампанского, и вина. И танцы были»

Владислав Третьяк вспомнил, как отметил Новый год в 1975 году.

Экс-вратарь ЦСКА, президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что после Суперсерии 1972 года отношение к советскому хоккею изменилось.

2 сентября 1972 года сборная СССР обыграла Канаду со счетом 7:3. Товарищеская серия завершилась общей победой сборной Канады. Канадцы выиграли 4 матча, советская команда – 3. Одна игра завершилась вничью.

– Как вы встречали Новый год, когда уезжали в Северную Америку?

– Как правило, мы проводили матчи. А это подготовка, переезды… Только один раз мы нормально отметили праздник. Это было в 1975 году. Тогда ЦСКА играл с «Монреаль Канадиенс». Тот знаменитый матч, который закончился вничью 3:3. И следующая игра была в Бостоне только 9 января.

У нас было больше недели. И спасибо главному тренеру Константину Локтеву – после матча нас привезли в советское консульство в Монреале. И вот после эйфории, потому что мы на равных сыграли с «Канадиенс», нас замечательно приняли. И нам разрешили выпить – мы себе позволили и шампанского, и вина. И танцы были.

Я впервые за 17 лет по-настоящему встретил Новый год. Счастливые все! В три ночи нас на автобусе отвезли обратно в гостиницу. А на следующий день была баня. Вот это был единственный раз, когда я встретил новогодний праздник реально в кругу друзей. Большая радость с привкусом победы, так все совпало – и я это запомнил на всю жизнь.

– А почему тот матч «Монреаль» – ЦСКА считается самым великим в истории клубного хоккея?

– После Суперсерии-72 канадцы говорили: мы в сборные не собираемся, у нас клубы НХЛ сильнейшие. Если вы со сборной Канады играли на равных, то против клубов нет шансов вообще.

И вот ЦСКА с «Крыльями Советов» в 1975 году поехали на первую клубную суперсерию. Армейцы в конце декабря в Нью-Йорке победили «Рейнджерс» (7:3). Затем мы приезжаем в Монреаль. И у «Канадиенс» сильнейший состав, они в том сезоне возьмут Кубок Стэнли – Кен Драйден, Ларри Робинсон, Ги Лефлер, тренер Скотти Боумэн… А мы на клубном уровне с ними на равных сыграли. Уступали 1:3, но потом у нас забили Валерий Харламов и Борис Александров.

Знаете, запоминается всегда первое: первая Суперсерия сборных, первая суперсерия среди клубов… Эти матчи всегда вызывают большой интерес. Тем более когда играют две великие команды – канадский «Монреаль» и советский ЦСКА, где в составах много мастеров. Тем более после 1972 года к нам было не шапкозакидательское отношение, а нас уже изучали, – сказал Третьяк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
