  • Черкас о шансах России на ЧМ: «Не стал бы говорить, что сборная сразу будет доминировать. Нельзя судить о ее уровне по матчам с Беларусью и Казахстаном – нужно поскорее вернуться»
Черкас о шансах России на ЧМ: «Не стал бы говорить, что сборная сразу будет доминировать. Нельзя судить о ее уровне по матчам с Беларусью и Казахстаном – нужно поскорее вернуться»

Бывший игрок и тренер СКА Сергей Черкас оценил шансы сборной России победить на чемпионате мира после возвращения на международные турниры.

«Оценить гипотетические шансы сборной России на чемпионате мира не так уж просто. Все-таки за время нашего отсутствия мы практически не следили за финнами, шведами или чехами.

Очень много хороших сборных, которые спокойно могли повысить свой уровень за два-три года. Я уже не говорю про канадцев или американцев. Поэтому я бы не стал говорить, что сборная России сразу будет доминировать на чемпионате мира. Это немного преждевременные выводы.

Нам нужно поскорее вернуться на международную арену. От этого уже можно отталкиваться и оценивать уровень нашего хоккея. Судить об уровне сборной России по матчам против Беларуси или Казахстана нельзя», – сказал Черкас.

Крикунов о ЧМ-2008 и ОИ-2018: «Победа в Квебеке более ценна, чем в Пхенчхане. На Олимпиаде не было игроков НХЛ, она не сильно значительная»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Материалы по теме
30 декабря 2025, 08:31
Гончаров о том, видит ли смысл в матчах с Беларусью и Казахстаном: «Глядя на уровень – нет. Не понимаю, зачем это нужно. Против белорусов и так играем в КХЛ»
19 декабря 2025, 12:58
Рябыкин о КПК: «Турнир прошел при аншлагах, картинка не хуже, чем в НХЛ. О хоккее вспомнил даже Первый канал. Когда нас поместили за «железный занавес», такие турниры надо поощрять»
17 декабря 2025, 18:48
