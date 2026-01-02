Черкас о шансах России на ЧМ: «Не стал бы говорить, что сборная сразу будет доминировать. Нельзя судить о ее уровне по матчам с Беларусью и Казахстаном – нужно поскорее вернуться»

Черкас о России на ЧМ: не стал бы говорить, что сборная будет доминировать.

Бывший игрок и тренер СКА Сергей Черкас оценил шансы сборной России победить на чемпионате мира после возвращения на международные турниры.

«Оценить гипотетические шансы сборной России на чемпионате мира не так уж просто. Все-таки за время нашего отсутствия мы практически не следили за финнами, шведами или чехами.

Очень много хороших сборных, которые спокойно могли повысить свой уровень за два-три года. Я уже не говорю про канадцев или американцев. Поэтому я бы не стал говорить, что сборная России сразу будет доминировать на чемпионате мира. Это немного преждевременные выводы.

Нам нужно поскорее вернуться на международную арену. От этого уже можно отталкиваться и оценивать уровень нашего хоккея. Судить об уровне сборной России по матчам против Беларуси или Казахстана нельзя», – сказал Черкас.

Крикунов о ЧМ-2008 и ОИ-2018: «Победа в Квебеке более ценна, чем в Пхенчхане. На Олимпиаде не было игроков НХЛ, она не сильно значительная»