Бабаев о Кузнецове в «Салавате»: «В ближайшее время что-то может произойти. Должен быть разговор с «Металлургом», чтобы что-то комментировать»

Бабаев о Кузнецове в «Салавате»: в ближайшее время что-то может произойти.

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , прокомментировал слухи о переходе игрока в «Салават Юлаев ».

Сообщалось , что в «Металлурге » обсуждают расторжение контракта с 33-летним нападающим.

«Салават Юлаев»? Пока нечего комментировать, честно говоря. Есть какая-то информация, которую можно прокомментировать, эту пока трудно.

Должен быть какой-то разговор с клубом, чтобы что-то комментировать, где будет понимание.

Возможно, в ближайшее время что-то может произойти, какие-то изменения. Но на сегодняшний момент нечего сказать», – сказал Бабаев .

Кузнецов перешел в «Металлург» в начале октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Он провел 15 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, набрав 9 (1+8) очков.

