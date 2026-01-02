Кузнецов может перейти в «Салават». В «Металлурге» обсуждается расторжение контракта с форвардом («СЭ»)
Евгений Кузнецов может перейти в «Салават Юлаев».
По данным «Спорт-Экспресса», Евгений Кузнецов может покинуть «Металлург» в ближайшее время. В клубе обсуждается расторжение контракта с хоккеистом.
Отмечается, что главным претендентом на 33-летнего нападающего является «Салават Юлаев».
Кузнецов перешел в магнитогорский клуб в начале октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26. Он провел 15 матчей в FONBET чемпионате КХЛ, набрав 9 (1+8) очков.
Кузнецов – вне состава «Металлурга» на матч с «Трактором». Форвард пропускает 3-ю игру подряд
