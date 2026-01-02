  • Спортс
  Агент Черных о желании на 2026-й: «Чтобы наши сборные вернулись – заждались уже. В новом году здравый смысл восторжествует и нас допустят, надеюсь»
Агент Черных о желании на 2026-й: «Чтобы наши сборные вернулись – заждались уже. В новом году здравый смысл восторжествует и нас допустят, надеюсь»

Агент Черных о желании на 2026 год: чтобы наши сборные вернулись.

Хоккейный агент Александр Черных заявил, что хотел бы возвращения России на международные старты в 2026 году.

– Чтобы вы хотели загадать на 2026-й год?

– Хотелось бы, чтобы в новом сезоне наши сборные вернулись на международную арену. Заждались уже. Вот приходит Новый год, и все время без чемпионата мира непривычно и уже не то.

– Новый год традиционно ассоциировался с молодежным чемпионатом мира?

– Конечно. И сейчас мне неинтересно смотреть этот турнир без наших ребят. Рейтинги и сборы с участием нашей команды были совсем другие. Поэтому поскорее бы все разрешилось уже и наши сборные бы вернули.

Надеюсь, в новом году здравый смысл восторжествует и нас допустят, – сказал Черных.

Кравчук об уровне России U20: «Мировая политика не дает спорту нормальной жизни – мы играем между собой и не сталкиваемся с другими стилями. Но уровню МХЛ есть куда подниматься»

