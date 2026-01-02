ФХР поздравила Знарка с 63-летием: «Олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный тренер России. Желаем счастья, здоровья и новых побед»
ФХР поздравила экс-тренера сборной Знарка с 63-летием.
Федерация хоккея России (ФХР) поздравила бывшего тренера сборной России Олега Знарка с днем рождения.
«С днем рождения, Олег Валерьевич 🥳
Сегодня свой день рождения отмечает олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный тренер России Олег Валерьевич Знарок!
Мы поздравляем нашего прославленного специалиста с 63-летием и желаем счастья, здоровья, семейного благополучия и новых побед!» – сказано в сообщении ФХР.
По ходу клубной тренерской карьеры Знарок трижды становился обладателем Кубка Гагарина в «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017).
Сейчас он занимает должность консультанта «Филадельфии» по развитию игроков из Европы и скаутингу.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ФХР
