  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Баффало» Лайон выбыл на неопределенный срок. Он выиграл 7 матчей подряд до травмы
0

Вратарь «Баффало» Лайон выбыл на неопределенный срок. Он выиграл 7 матчей подряд до травмы

Вратарь «Баффало» Лайон выбыл на неопределенный срок.

33-летний голкипер «Баффало» Алекс Лайон выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела.

Главный тренер Линди Рафф заявил, что клуб проведет дополнительные обследования и позднее оценит состояние игрока.

Лайон травмировался во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:2). В этом сезоне он провел 21 игру, отражая в среднем 90,6% бросков.

Отметим, что «Сейбрс» выиграли все семь последних матчей, когда Лайон был стартовым вратарем.

«Баффало» выиграл 10 матчей подряд, повторив клубный рекорд. Команда поднялась в зону плей-офф

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoАлекс Лайон
logoЛинди Рафф
logoНХЛ
травмы
logoБаффало
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Купер провел 1000-й матч во главе «Тампы» в регулярках НХЛ – 5-е место в истории НХЛ по продолжительности работы в одном клубе
вчера, 10:36
«Баффало» выиграл 9-й матч подряд и приблизился к зоне плей-офф на Востоке. Команда Раффа может повторить клубный рекорд в игре с «Далласом»
30 декабря 2025, 04:45
Защитник «Баффало» Тимминс пропустит 6-8 недель из-за перелома ноги в матче с «Филадельфией». У него 0+6 в 33 играх сезона НХЛ
19 декабря 2025, 08:36
Главные новости
Братья Ткачаки, Мэттьюс, Куинн и Джек Хьюзы, Айкел, Веренски, Генцел, Хеллибак – в составе США на ОИ-2026
10 минут назад
Агент Черных о желании на 2026-й: «Чтобы наши сборные вернулись – заждались уже. В новом году здравый смысл восторжествует и нас допустят, надеюсь»
24 минуты назад
Разин о Магнитогорске: «Здесь и гора для лыжных спусков, и пляж рядышком. Такого в нашей стране нет, я точно не видел. Город стал чище, зеленее»
28 минут назадВидео
ФХР поздравила Знарка с 63-летием: «Олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный тренер России. Желаем счастья, здоровья и новых побед»
34 минуты назад
Величкин о лучшей команде сезона в КХЛ: «Металлург» идет как паровоз, все сметает на пути. Редко бывают моменты, когда у них психологически что-то не так»
сегодня, 12:59
Разин сравнил «Металлург»-2024 с командой 1999 года: «Нынешний состав порвал бы ту «Магнитку» в клочья. Сейчас намного быстрее все делается, скорости несопоставимы»
сегодня, 12:58Видео
Панарин о «Зимней классике»: «Рейнджерс» постараются показать хоккейному миру, как мы должны играть весь год. Это важный матч»
сегодня, 12:30
Емелин вошел в штаб «Лады». Экс-игрок «Ак Барса», «Авангарда» и клубов НХЛ будет отвечать за работу с защитниками
сегодня, 11:28
Крикунов о бане России: «Путин и Трамп нашли точки соприкосновения, в 2027-м нас вернут. Американцы помогут. Макрон уже на ладан дышит, рейтинги европейских руководителей – от 10 до 20%»
сегодня, 11:18
У Селебрини 98 очков в регулярках НХЛ за 2025 год. Только Гретцки и Кросби в истории НХЛ набирали в возрасте до 20 лет
сегодня, 10:59
Ко всем новостям
Последние новости
Сукезе о вылете «Шанхая» из топ-8 на Западе: «Нашему выступлению нет оправдания, мы должны попасть в плей-офф. У нас 29 игр, чтобы сделать это»
сегодня, 12:45
Шайфли о невызове в сборную Канады: «Я показываю лучший хоккей в карьере – не знаю, что еще я мог сделать. Это демонстрирует, сколько в Канаде отличных хоккеистов»
сегодня, 12:17
Ловчев о лучшем спортсмене из России в 2025-м: «Овечкин, однозначно. Человек прозвучал на весь мир. Рекорд будет держаться долго»
сегодня, 11:56
Вратарь «Эдмонтона» Джерри не сыграет минимум до середины января из-за травмы. Он провел 3 матча после обмена из «Питтсбурга»
сегодня, 11:45
Актер Уилл Феррелл пришел в форме судьи на матч «Лос-Анджелеса»: «Готов выйти на лед – никогда не знаешь, когда кто-то из арбитров получит травму»
сегодня, 10:43
Чинахов дебютировал за «Питтсбург» – 1 бросок, 3 силовых, 1 потеря и полезность «минус 1» за 11:06 с «Детройтом»
сегодня, 09:43
МЧМ-2026. Утешительный раунд. Германия сыграет с Данией
сегодня, 08:24
Мэттьюс с 3+1, Гюнтер с 3+1 и Ахо с 2+3 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:58
Кросби набрал 2+1 в матче с «Детройтом». Он в 127-й раз в карьере в НХЛ открыл счет – делит с Хоу 4-е место в истории, в топ-3 – Овечкин, Ягр и Бретт Халл
сегодня, 04:40
Цыплаков остался без очков в 16-м матче подряд: 1 бросок в створ и 3 хита за 13:42 против «Юты». У форварда «Айлендерс» 1 гол и «минус 7» в 22 играх в сезоне
вчера, 22:55