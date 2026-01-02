Вратарь «Баффало» Лайон выбыл на неопределенный срок. Он выиграл 7 матчей подряд до травмы
33-летний голкипер «Баффало» Алекс Лайон выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела.
Главный тренер Линди Рафф заявил, что клуб проведет дополнительные обследования и позднее оценит состояние игрока.
Лайон травмировался во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:2). В этом сезоне он провел 21 игру, отражая в среднем 90,6% бросков.
Отметим, что «Сейбрс» выиграли все семь последних матчей, когда Лайон был стартовым вратарем.
«Баффало» выиграл 10 матчей подряд, повторив клубный рекорд. Команда поднялась в зону плей-офф
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
