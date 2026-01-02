Разин о Магнитогорске: «Здесь и гора для лыжных спусков, и пляж рядышком. Такого в нашей стране нет, я точно не видел. Город стал чище, зеленее»

Разин о Магнитогорске: и гора для лыжных спусков, и пляж – такого в стране нет.

Андрей Разин рассказал, как изменился Магнитогорск.

«Здесь и гора для лыжных спусков есть, есть рядышком и пляж, на котором я уже тоже побывал. Я думаю, что… Ну я точно не видел, и думаю, что такого в нашей стране нет.

Все, что делается, все, что делает Виктор Филиппович Рашников для города, для хоккейной команды – это… Я не знаю даже, слова не подберешь. Город сейчас действительно хорошеет, развивается, это факт.

Он стал чище. Он стал, наверное, зеленее, если так можно сказать. Я рад, что Магнитогорск сейчас так прекрасен», – поделился впечатлениями главный тренер «Металлурга» в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию клуба.