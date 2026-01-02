  • Спортс
  • Разин сравнил «Металлург»-2024 с командой 1999 года: «Нынешний состав порвал бы ту «Магнитку» в клочья. Сейчас намного быстрее все делается, скорости несопоставимы»
Разин сравнил «Металлург»-2024 с командой 1999 года: «Нынешний состав порвал бы ту «Магнитку» в клочья. Сейчас намного быстрее все делается, скорости несопоставимы»

«Во-первых, скорости нынешние несопоставимы с теми скоростями. Хотя игровое мышление у этой команды и у той команды, я думаю, сопоставимо. Но именно принятие решения на льду, то, как быстро шайба ходит в нынешних реалиях… Сейчас намного быстрее это все делается.

Та «Магнитка», конечно, была сильная. Но я думаю, что нынешний состав порвал бы ту «Магнитку» в клочья», – со смехом сказал главный тренер «Металлурга» в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию клуба.

В 1999 году магнитогорская команда, в составе которой Разин выступал в качестве центрального нападающего, стала чемпионом Российской хоккейной суперлиги и выиграла Евролигу. В 2024 году Разин в роли главного тренера привел «Металлург» к победе в Кубке Гагарина.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
