Разин сравнил «Металлург»-2024 с командой 1999 года: «Нынешний состав порвал бы ту «Магнитку» в клочья. Сейчас намного быстрее все делается, скорости несопоставимы»

Разин о «Магнитке»-1999: нынешний состав порвал бы ту команду в клочья.

Андрей Разин сопоставил хоккей 1999 года с современным.

52-летний тренер ответил на вопрос о том, кто победил бы в противостоянии «Металлурга» образцов 1999-го и 2024-го.

«Во-первых, скорости нынешние несопоставимы с теми скоростями. Хотя игровое мышление у этой команды и у той команды, я думаю, сопоставимо. Но именно принятие решения на льду, то, как быстро шайба ходит в нынешних реалиях… Сейчас намного быстрее это все делается.

Та «Магнитка», конечно, была сильная. Но я думаю, что нынешний состав порвал бы ту «Магнитку» в клочья», – со смехом сказал главный тренер «Металлурга» в сериале «7-10 главных вопросов» – проекте, посвященном 70-летию клуба.

В 1999 году магнитогорская команда, в составе которой Разин выступал в качестве центрального нападающего, стала чемпионом Российской хоккейной суперлиги и выиграла Евролигу. В 2024 году Разин в роли главного тренера привел «Металлург» к победе в Кубке Гагарина.