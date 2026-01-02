Сукезе о вылете «Шанхая» из топ-8 на Западе: «Нашему выступлению нет оправдания, мы должны попасть в плей-офф. У нас 29 игр, чтобы сделать это»

Сукезе о вылете «Шанхая» из топ-8 на Западе: нашему выступлению нет оправдания.

Нападающий «Шанхая » Нэйт Сукезе прокомментировал положение команды в турнирной таблице FONBET КХЛ.

Китайский клуб занимает девятое место в Западной конференции, отставая на 6 очков от зоны плей-офф. Команда проиграла 10 из 12 последних матчей.

«Никто не поможет нам выбраться из этого, кроме ребят на площадке и персонала. Мы должны взять себя в руки, нашему выступлению нет оправдания.

Мы должны найти способ попасть в топ-8 для участия в плей-офф. У нас осталось 29 игр, чтобы сделать это», – сказал Сукезе.

