Сукезе о вылете «Шанхая» из топ-8 на Западе: «Нашему выступлению нет оправдания, мы должны попасть в плей-офф. У нас 29 игр, чтобы сделать это»
Сукезе о вылете «Шанхая» из топ-8 на Западе: нашему выступлению нет оправдания.
Нападающий «Шанхая» Нэйт Сукезе прокомментировал положение команды в турнирной таблице FONBET КХЛ.
Китайский клуб занимает девятое место в Западной конференции, отставая на 6 очков от зоны плей-офф. Команда проиграла 10 из 12 последних матчей.
«Никто не поможет нам выбраться из этого, кроме ребят на площадке и персонала. Мы должны взять себя в руки, нашему выступлению нет оправдания.
Мы должны найти способ попасть в топ-8 для участия в плей-офф. У нас осталось 29 игр, чтобы сделать это», – сказал Сукезе.
7 984 зрителя в среднем посещали матчи КХЛ за 4 стартовых месяца – это рекорд. Заполняемость арен – 80%, лучшая в истории
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт день за днем»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости