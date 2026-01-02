Панарин о «Зимней классике»: «Рейнджерс» постараются показать хоккейному миру, как мы должны играть весь год. Это важный матч»

Панарин о «Зимней классике»: постараемся показать, как должны играть весь год.

Нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин поделился ожиданиями от предстоящей «Зимней классики». Клуб из Нью-Йорка сыграет с «Флоридой » на открытом воздухе в Майами в ночь со 2 на 3 января.

«Рейнджерс» идут на 15-м месте в Восточной конференции, набрав 43 очка за 42 игры.

«В раздевалке ребята говорили, что мы постараемся показать хоккейному миру, как мы должны играть весь год.

Мы не ждем какого-то важного события, чтобы после него начать хорошо играть, но завтра важный матч. «Зимняя классика » – особенный день, почему бы не использовать его?» – сказал Панарин.

