Шайфли о невызове в сборную Канады: «Я показываю лучший хоккей в карьере – не знаю, что еще я мог сделать. Это демонстрирует, сколько в Канаде отличных хоккеистов»

Шайфли о невызове в сборную Канады: не знаю, что еще я мог сделать.

Нападающий «Виннипега » Марк Шайфли отреагировал на непопадание в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 32-летний форвард набрал 48 (20+28) очков в 39 матчах при полезности «плюс 7».

«Это был тяжелый день. Новости, которые совсем не хочется получать. Это лишь демонстрирует, сколько талантов в Канаде. Здесь много отличных хоккеистов.

Для меня большая честь быть частью страны, и, конечно, я хотел бы, чтобы меня выбрали. У Бога есть план, и нужно просто ему доверять.

Я не знаю, что еще я мог бы сделать. Горжусь тем, как играл весь сезон до сих пор. Я показываю лучший хоккей в карьере», – сказал Шайфли .

«Виннипег» идет последним в НХЛ. В прошлом сезоне команда взяла Президентский кубок, набрав 116 очков в регулярке