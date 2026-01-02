Ловчев о лучшем спортсмене из России в 2025-м: «Овечкин, однозначно. Человек прозвучал на весь мир. Рекорд будет держаться долго»
Ловчев о лучшем спортсмене 2025-го в России: Овечкин, однозначно.
Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о лучшем спортсмене 2025 года в России.
– Кто для вас лучший российский спортсмен 2025 года?
– Однозначно, это Овечкин. Человек, прозвучавший на весь мир. Это рекорд, который будет держаться долго, – сказал Ловчев.
Овечкин не забил в 3-м матче подряд: 4 броска в створ, 4 хита, 1 потеря и «минус 2» против «Оттавы». У Александра 34 очка в 41 игре сезона
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
