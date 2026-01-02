Ловчев о лучшем спортсмене из России в 2025-м: «Овечкин, однозначно. Человек прозвучал на весь мир. Рекорд будет держаться долго»

Ловчев о лучшем спортсмене 2025-го в России: Овечкин, однозначно.

Бывший футболист «Спартака » и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о лучшем спортсмене 2025 года в России.

– Кто для вас лучший российский спортсмен 2025 года?

– Однозначно, это Овечкин . Человек, прозвучавший на весь мир. Это рекорд, который будет держаться долго, – сказал Ловчев.

Овечкин не забил в 3-м матче подряд: 4 броска в створ, 4 хита, 1 потеря и «минус 2» против «Оттавы». У Александра 34 очка в 41 игре сезона