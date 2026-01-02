Вратарь «Эдмонтона» Джерри не сыграет минимум до середины января из-за травмы. Он провел 3 матча после обмена из «Питтсбурга»

Вратарь «Эдмонтона» Джерри не будет играть до середины января из-за травмы.

Голкипер Тристан Джерри не будет играть как минимум до середины января, заявил главный тренер «Эдмонтона » Крис Кноблаух.

Джерри перешел в «Ойлерс» в результате обмена из «Питтсбурга» и успел провести за новый клуб 3 матча, отражая 88,7% бросков. Он получил травму нижней части тела 18 декабря в игре с «Бостоном».

Основной парой вратарей канадского клуба временно стали Кэлвин Пикар (87,4% сэйвов в этом сезоне) и Коннор Ингрэм (88,1%).

«Эдмонтон» идет на четвертой позиции в Западной конференции, набрав 46 очков за 41 игру.

Маккиннон и Макдэвид набрали по 70 очков до Нового года. Лемье и Ягр в сезоне-1995/96 были последней парой игроков с таким достижением в один год