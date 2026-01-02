Емелин вошел в штаб «Лады». Экс-игрок «Ак Барса», «Авангарда» и клубов НХЛ будет отвечать за работу с защитниками

Чемпион мира-2012 Емелин вошел в штаб «Лады».

39-летний Алексей Емелин вошел в тренерский штаб «Лады ». Он будет отвечать за работу с защитниками.

«Емелин является воспитанником «Лады». В основном составе родной команды дебютировал в 18 лет, провел 110 матчей за три сезона в Суперлиге и набрал 21 очко.

В КХЛ Алексей провел 486 матчей за «Ак Барс », «Авангард », минское «Динамо» и «Спартак», набрал 137 (39+98) очков, показатель полезности «плюс 33». Трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2008/09 и 2009/10 – с «Ак Барсом», 2020/21 – с «Авангардом»).

С 2011 по 2018 год Емелин выступал в Северной Америке за «Монреаль » и «Нэшвилл». В НХЛ набрал 81 (15+66) очко в 456 матчах регулярки и 5 (1+4) очков в 39 матчах плей-офф.

В составе сборной России участвовал в пяти чемпионатах мира, а также в Олимпиаде в Сочи. Чемпион мира 2012 года, серебряный и двукратный бронзовый призер ЧМ.

С возвращением домой, Алексей Вячеславович», – сказано в сообщении пресс-службы «Лады».