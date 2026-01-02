  • Спортс
  • У Селебрини 98 очков в регулярках НХЛ за 2025 год. Только Гретцки и Кросби в истории НХЛ набирали в возрасте до 20 лет
6

У Селебрини 98 очков в регулярках НХЛ за 2025 год. Только Гретцки и Кросби в истории НХЛ набирали в возрасте до 20 лет

19-летний Селебрини набрал 98 очков в регулярках НХЛ за 2025 год.

19-летний нападающий «Сан-Хосе» Макклин Селебрини набрал 98 (35+63) очков в регулярных чемпионатах НХЛ за календарный 2025 год.

Это третий результат в истории лиги для хоккеистов младше 20 лет. Он повторил достижение Дэйла Хаверчака («Виннипег», 1982). Больше очков набирали только Уэйн Гретцки (140 очков за «Эдмонтон» в 1980-м) и Сидни Кросби (118 за «Питтсбург» в 2006 году).

В текущем сезоне на счету Селебрини 62 (22+40) очка в 40 матчах при полезности «плюс 13».

Макдэвид, Кросби, Селебрини, Макар, Маккиннон, Пойнт, Маршанд – в составе Канады на ОИ-2026

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Дэйл Хаверчак
logoВиннипег
logoСан-Хосе
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoУэйн Гретцки
logoМакклин Селебрини
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
